കോവിഡ്-19 വ്യാപനത്തെതുടര്‍ന്ന് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലും ജമ്മു-കശ്മീരില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് വേഗത 2ജി മാത്രമാക്കി നിലനിര്‍ത്താനുള്ള ഭരണകൂട നടപടിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി. നടപടി ഈ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളെ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നും ഉത്തരവ് പിന്‍വലിക്കാന്‍ ഭരണകൂടം തയ്യാറാവണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് അഭിഭാഷകനായ സോയബ് ഖുറേഷി യാണ് ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്.

ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗം നിയന്ത്രിച്ചതിലൂടെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ജമ്മു-കശ്മീരിനെ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വ്യവസായങ്ങളെ മാത്രമല്ല , ഓണ്‍ലൈന്‍ വിദ്യാഭ്യാസം, ഗവേഷണം, ആശയവിനിമയം, വിനോദം എന്നിവയില്‍ നിന്നും ജനങ്ങളെ അകറ്റുകയാണെന്നും ന്യായമായ അടിസ്ഥാനമില്ലാതെയും വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളൊന്നും വെളിപ്പെടുത്താതെയുമാണ് ഈ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഖുറേഷി സുപ്രീം കോടതിയില്‍ നല്‍കിയ പൊതുതാല്‍പര്യ ഹര്‍ജിയില്‍ പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ ഈ വേഗനിയന്ത്രണം കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ അറിയുന്നതിനോ വിദ്യാഭ്യാസ ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ അറിയുന്നതിനോ തടസവും സൃഷ്ടിക്കില്ലെന്നാണ് ജമ്മു കശ്മീര്‍ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഏപ്രില്‍ മൂന്നിന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നത്.

2ജി എന്നത് കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണെന്നും ഒരു സൈറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വേഗവും ഡാറ്റയും കണക്കിലെടുത്താല്‍ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലഭ്യതയെന്ന മൗലികാവകാശം ഉപയോഗശൂന്യമാവുന്നുവെന്നും ഖുറേഷി തന്റെ ഹര്‍ജിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇന്റര്‍നെറ്റ് വേഗതയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവുകളും നീക്കണമെന്നാണ് ഹര്‍ജിക്കാരന്റെ ആവശ്യം.

ജമ്മു കശ്മീരിലെ 4ജി വേഗത പുനസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഫൗണ്ടേഷന്‍ ഓഫ് മീഡിയാ പ്രൊഫഷണല്‍സ് മറ്റൊരു ഹര്‍ജിയും സുപ്രീംകോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2ജി മൊബൈല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സ്പീഡ് കാരണം ജമ്മു-കശ്മീരിലെ രോഗികള്‍ക്കും, ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും കോവിഡ്-19 നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍, മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍, നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ എന്നിവ അറിയാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഈ ഹര്‍ജി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 പിന്‍വലിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ജമ്മു-കശ്മീരിലെ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് തടയിടുന്നതിനായി 2019 ഓഗസ്റ്റിലാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അവിടെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് നിയന്ത്രണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അഞ്ച് മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം 2020 ജനുവരിയില്‍ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സേവനങ്ങള്‍ ഭാഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. മൊബൈല്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് 2ജി വേഗം മാത്രമാണ് ലഭ്യമാക്കിയത്. ഇതില്‍ പല വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ക്കും നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്തി. സോഷ്യല്‍മീഡിയ പൂര്‍ണമായും വിലക്കി.

ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 19 (2) അനുസരിച്ച് ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ അനിശ്ചിതകാല സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ അനുവദനീയമല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയക്കുള്ള നിയന്ത്രണം മാര്‍ച്ചില്‍ നീക്കിയെങ്കിലും ഇന്റര്‍നെറ്റ് വേഗത നിയന്ത്രണം 2ജിയില്‍ തന്നെ തുടരുകയാണ്.

