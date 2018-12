കൂടുതല്‍ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കമ്പനി വികസനത്തിനുമായി പുതിയ ഓഫീസ് കോംപ്ലക്‌സ് പണിയാനൊരുങ്ങി ഗൂഗിള്‍. നിലവില്‍ കമ്പനി ആസ്ഥാനം നില്‍ക്കുന്ന സിലിക്കണ്‍ വാലിയ്ക്ക് പുറത്ത് പുതിയ കെട്ടിടം നിര്‍മിക്കാനാണ് ഗൂഗിളിന്റെ പദ്ധതി. ന്യൂയോര്‍ക്കിലാണ് ഗൂഗിള്‍ പുതിയ കെട്ടിടം വരുന്നത്.

ആപ്പിള്‍, അഡോബി, സാംസങ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള മുന്‍നിര സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനങ്ങളും സ്റ്റാന്‍ഫഡ് സര്‍വകലാശാല ഉള്‍പ്പടെയുള്ള നിരവധി പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വടക്കന്‍ കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ തിരക്കേറിയ തീരദേശമാണ് സിലിക്കണ്‍വാലി.

അക്കാരണം കൊണ്ടുതന്നെ സിലിക്കണ്‍ വാലിയില്‍ ജനസംഖ്യ കൂടുകയും അതിനൊപ്പം തന്നെ ചിലവ് വര്‍ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കമ്പനികള്‍ക്കും സിലിക്കണ്‍ വാലിയിലെത്തുന്ന ആളുകള്‍ക്കും പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താലാണ് അമേരിക്കയില്‍ തന്നെ ചിലവ് കുറഞ്ഞതും മികച്ചതുമായ മറ്റൊരിടം കണ്ടെത്താന്‍ തീരുമാനിക്കുന്നത്.

മുന്‍നിര കമ്പനികളെല്ലാം ഏറെ പ്രാധാന്യം കല്‍പ്പിക്കുന്ന ഇടമാണ് ന്യൂയോര്‍ക്ക്. വിദ്യാസമ്പന്നരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ദരുമായ നിരവധിയാളുകള്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ മെന്‍ലോ പാര്‍ക്ക് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ 2000 ജീവനക്കാരാണുള്ളത്.

20 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഗൂഗിള്‍ ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ ആദ്യമായി ഓഫീസ് ആരംഭിച്ച ഗൂഗിളിന് അവിടെ 7000 ജീവനക്കാരുണ്ട്. അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ സ്ഥലം വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ഗൂഗിള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്.

ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ ഹുഡ്‌സണ്‍ നദീ തീരത്തായി 17 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയില്‍ കൂടുതല്‍ വിസ്തൃതിയില്‍ പുതിയ കോംപ്ലക്‌സ് നിര്‍മിക്കാനാണ് കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ മൗണ്ടന്‍ വ്യൂ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഗൂഗിള്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഗൂഗിള്‍ ചീഫ് ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഫീസര്‍ റൂത്ത് പോറട്ട് പറഞ്ഞു.

എല്ലാവരും സിലിക്കണ്‍ വാലിയില്‍ താമസിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് അതിശകരമായ കാര്യം. അതിനാല്‍ രാജ്യത്തുടനീളം മികച്ച കേന്ദ്രങ്ങള്‍ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകള്‍ അന്വേഷിക്കുകയാണ് തങ്ങളെന്നും പോറട്ട് പറഞ്ഞു.

2020 ല്‍ തന്നെ പുതിയ കാമ്പസിലേക്ക് മാറാന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഗൂഗിള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വരുന്ന പത്ത് വര്‍ഷക്കാലത്തിനുള്ളില്‍ ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാക്കാനുള്ള ശേഷി കമ്പനിയ്ക്കുണ്ടെന്നും പോറട്ട് പറഞ്ഞു.

ആമസോണും ന്യൂയോര്‍ക്കിനെയാണ് പുതിയ ഓഫീസ് കെട്ടിട നിര്‍മാണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ലോങ് ഐലന്‍ഡ് സിറ്റിയിലാണ് ആമസോണിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടം വരുന്നത്. ഇതുവഴി 25000 പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ആമസോണിന്റെ പദ്ധതി.

മൈക്രോസോഫ്റ്റും, സമാനമായ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലാണ്. വാഷിങ്ടണിലെ റെഡ്മണ്ടില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടം അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ നടത്തി 8000 ജീവനക്കാരെ കൂടി ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാന്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സൗകര്യമൊരുക്കിവരികയാണ്. കുപെര്‍ട്ടിനോ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആപ്പിള്‍ ടെക്‌സാസിലെ ഓസ്റ്റിനിലാണ് പുതിയ കോംപ്ലക്‌സ് നിര്‍മിക്കുന്നത്.

