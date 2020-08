ആഗോളവിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് ഒരു വര്‍ഷം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പിക്‌സല്‍ 4, പിക്‌സല്‍ 4എക്‌സ് എല്‍ ഫോണുകളുടെ ഉല്‍പാദനം ഗൂഗിള്‍ നിര്‍ത്തുകയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അമേരിക്കയിലെ ഗൂഗിള്‍ സ്‌റ്റോറുകളില്‍ ഈ ഫോണുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമല്ല. പുതിയ പിക്‌സല്‍ 4എ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത്. മാത്രവുമല്ല പുതിയ ഫോണുകളായ പിക്‌സല്‍ 4എ 5ജി, പിക്‌സല്‍ 5 എന്നിവ ഈ വര്‍ഷം തന്നെ പുറത്തിറങ്ങാനുമുണ്ട്. പിക്‌സല്‍ 4 പരമ്പര ഫോണുകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

പിക്‌സല്‍ 4, പിക്‌സല്‍ 4എക്‌സ് എല്‍ ഫോണുകളുടെ വില്‍പന നിര്‍ത്തിയതായും അമേരിക്കന്‍ സ്റ്റോറുകളില്‍ ഫോണുകള്‍ ലഭ്യമല്ലെന്നും ദി വെര്‍ജ് ആണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ ഇതേ ഫോണുകള്‍ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളില്‍ വില്‍പന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് തിരൂന്നിടം വരെ മാത്രമെ ഇവ ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളൂ.

പുതിയ ഫോണുകള്‍ വരുമ്പോള്‍ പഴയവ പിന്‍വലിക്കുന്ന രീതി ഗൂഗിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല. എന്നാല്‍ പിക്‌സല്‍ 4 ഫോണുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ അവ പുറത്തിറക്കിയിട്ട് ഒരു വര്‍ഷം പോലും ആയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. 2019 ഒക്ടോബറിലാണ് ഫോണുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്.

പുതിയതായി അവതരിപ്പിച്ച ഗൂഗിള്‍ പിക്‌സല്‍ 4എ ഒക്ടോബറില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കും. ഒക്ടോബറില്‍ നടക്കുന്ന ഗൂഗിളിന്റെ വാര്‍ഷിക ഹാര്‍ഡ് വെയര്‍ പ്രദര്‍ശന പരിപാടിയില്‍ വെച്ച് പിക്‌സല്‍ 5, പിക്‌സല്‍ 4എ 5ജി എന്നിവ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

Content Highlights: pixel 4 and pixel 4xl discontinued Less Than a Year After launch