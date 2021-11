വണ്‍പ്ലസ് നോര്‍ഡ് 2 5ജി സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഈ വിവരം പുറത്തുവന്നത്. ഫോണ്‍ ഉടമയ്ക്ക് സാരമായ പൊള്ളലുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ചിത്രങ്ങള്‍. എന്തായാലും സംഭവത്തില്‍ വണ്‍പ്ലസ് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ആദ്യമായല്ല വണ്‍പ്ലസ് നോര്‍ഡ് 2 5ജി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത്. നേരത്തെയും സമാനമായ സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

സുഹിത് ശര്‍മ എന്നയാളാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച ഫോണിന്റേയും പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗവും വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചത്.

വണ്‍പ്ലസില്‍ നിന്നും ഇത് തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്നും. നിങ്ങളുടെ ഉല്‍പ്പന്നം എന്താണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ എന്നും സുഹിത് ശര്‍മ ട്വീറ്റില്‍ കുറിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ അനന്തരഫലം അനുഭവിക്കാന്‍ തയ്യാറായിക്കോളൂ, ജനങ്ങളുടെ ജീവന്‍ വെച്ചുകളിക്കരുത്. പരിക്കേറ്റയാള്‍ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്നും ഉടന്‍ ബന്ധപ്പെടൂവെന്നും സുഹിത് വണ്‍ പ്ലസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നവംബര്‍ മൂന്നിന് പങ്കുവെച്ച ട്വീറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം പിടിച്ചത്.

വണ്‍പ്ലസ് നോര്‍ഡ് എന്ന ഫോണിന്റെ പിന്‍ഗാമിയായി ജൂലായിലാണ് വണ്‍പ്ലസ് 2 5ജി പുറത്തിറക്കിയത്. ഓഗസ്റ്റില്‍ തന്നെ വണ്‍പ്ലസ് നോര്‍ഡ് 2 5ജി പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ബെംഗളുരുവിലെ ഒരു യുവതിയുടെ ഫോണ്‍ ആണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. സെപ്റ്റംബറില്‍ ഡെല്‍ഹിയിലെ ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ ഗൗണിനുള്ളില്‍ നിന്നും ഈ ഫോണ്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു.

@OnePlus_IN Never expected this from you #OnePlusNord2Blast see what your product have done. Please be prepared for the consequences. Stop playing with peoples life. Because of you that boy is suffering contact asap. pic.twitter.com/5Wi9YCbnj8