കുട്ടികളില്‍ അക്രമവാസന വളര്‍ത്തുന്ന, 'വില്ലന്മാര്‍ നായകനാകുന്ന' ഗെയിമുകള്‍ വേണ്ടെന്നുവെയ്ക്കാം. പകരം, മലയാളിത്തമുള്ള തനിനാടന്‍ ആനിമേഷന്‍ ഗെയിമുകള്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ പദ്ധതിയൊരുങ്ങുന്നു. സാംസ്‌കാരികവകുപ്പും സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രവികസന കോര്‍പ്പറേഷനും ചേര്‍ന്നാണ് മൂല്യമുള്ള ചലിക്കുന്ന കളികള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ സംവിധാനം സര്‍വസാധാരണമായതോടെ, വിഷ്വല്‍ ഇഫക്ട്സ് ആനിമേഷന്‍ ഗെയിമുകള്‍ കുട്ടികള്‍ ഏറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായാണു വിലയിരുത്തല്‍. എന്നാല്‍, ആവശ്യത്തിനു തദ്ദേശീയ ഗെയിമുകള്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ വിദേശഗെയിമുകളാണ് രംഗം കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നത്. വെടിവെയ്പ്, ബോംബിങ്, അക്രമങ്ങള്‍ എന്നിവ നിറഞ്ഞതാണ് ഏറെയും. വാഹനങ്ങള്‍ ഇടിച്ചുതകര്‍ത്തു മുന്നേറുന്ന കാര്‍, ബൈക്ക് ചേസിങ് എന്നിവയുമുണ്ട്. ഇവ കുട്ടികളില്‍ അക്രമവാസന, വ്യക്തിത്വവൈകല്യം എന്നിവയ്ക്കു കാരണമാകുമെന്ന് മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ഹിംസാത്മക കളികള്‍ക്കുപകരം മാനുഷികമൂല്യങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞവ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനു കേന്ദ്രമൊരുക്കുകയാണ് സാംസ്‌കാരികവകുപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഗെയിമിങ് ആനിമേഷന്‍ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്നു പേരിട്ട പദ്ധതിക്കായി 50 ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ചു.

വിഷ്വല്‍ ഇഫക്ട്സ് രംഗത്തെ വിദഗ്ധരെയും സ്വകാര്യസംരംഭകരെയും ചേര്‍ത്ത് ഗെയിമുകള്‍ തയ്യാറാക്കും. ആനിമേഷന്‍ വിഷ്വല്‍ ഇഫക്ട്സില്‍ അന്താരാഷ്ട്രനിലവാരമുള്ള സ്റ്റുഡിയോകളുടെ സഹകരണവും തേടും. സംസ്ഥാനത്തുനിന്നു പുതിയ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി ഈ വിഷയത്തില്‍ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റുഡിയോകളില്‍ പരിശീലനം ലഭ്യമാക്കും. കൂടാതെ ഗെയിമിങ്, വിഷ്വല്‍ ഇഫക്ട്സ് എന്നിവയില്‍ ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സുകളും നടത്തും.

പ്രോജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ചലച്ചിത്രവികസന കോര്‍പ്പറേഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഡി.പി.ആര്‍. തയ്യാറാക്കുന്നതിന് 23 ലക്ഷം രൂപ ചെലവുവരും. അടുത്തവര്‍ഷം ഗെയിമുകള്‍ പുറത്തിറക്കാമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

