ഫോള്‍ഡബിള്‍ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ നിര്‍മാണ രംഗത്തേക്ക് ആദ്യ ചുവടുമായി ചൈനീസ് സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കളായ ഷാവോമിയും. ഫോള്‍ഡബിള്‍ സ്‌ക്രീനുമായുള്ള സാംസങിന്റെ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ ഈ വര്‍ഷം വിപണിയിലെത്താനിരിക്കെ, തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഫോള്‍ഡബിള്‍ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണിന്റെ ദൃശ്യം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഷാവോമി.

ഷാവോമി സഹസ്ഥാപകനും പ്രസിഡന്റുമായ ലിന്‍ ബിന്‍ ആണ് ഷാവോമിയുടെ ഫോള്‍ഡബിള്‍ ഫോണ്‍ ആരാധകര്‍ക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. രണ്ട് മടക്കുകള്‍ സാധ്യമാകും വിധമാണ് ഈ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണിന്റെ രൂപകല്‍പന. അതായത് ലോകത്തെ ആദ്യ ഡബിള്‍ ഫോള്‍ഡിങ് മൊബൈല്‍ഫോണ്‍ ആയിരിക്കും ഷാവോമിയുടേത്.

51 സെക്കന്‍ഡ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ഷാവോമി വക്താവ് ഡോണോവന്‍ സങ് ആണ് ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചത്. ഷാവോമി ഫോള്‍ഡബിള്‍ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണിന്റെ മാതൃകാ രൂപമാണ് വീഡിയോയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ടാബ് ലെറ്റിന്റെ വലിപ്പമുള്ള ഉപകരണം സ്‌ക്രീനിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളില്‍ നിന്നും മടക്കി സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണ്.

