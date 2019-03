ഷാവോമിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റെഡ്മി 7 സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ ചൈനയില്‍ പുറത്തിറക്കി. ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച റെഡ്മി നോട്ട് 7 പ്രോ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണും ചൈനീസ് വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം സെപ്റ്റംബറില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലെത്തിയ ബജറ്റ് സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ വിഭാഗമായ റെഡ്മി 6 ന്റെ പിന്‍ഗാമിയാണ് റെഡ്മി 7.

നീല, ചുവപ്പ്, കറുപ്പ് നിറങ്ങളിലാണ് റെഡ്മി 7 സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ വിപണിയിലെത്തുക. മുന്‍ഗാമിയില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മെച്ചപ്പെട്ട പ്രൊസസര്‍, ബാറ്ററി, ക്യാമറ ഫീച്ചറുകളുമായാണ് റെഡ്മി 7 എത്തുന്നത്. മാര്‍ച്ച് 26 മുതല്‍ ഫോണ്‍ ചൈനയില്‍ വില്‍പനയ്‌ക്കെത്തും. ഇന്ത്യയിലേക്ക് എന്ന് ഫോണ്‍ എത്തുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

റെഡ്മി 7 സ്മാര്‍ട്‌ഫോണിന്റെ രണ്ട് ജിബി റാം + 16 ജിബി സ്‌റ്റോറേജ് മോഡലിന് ചൈനയില്‍ 699 യുവാന്‍ (ഏകദേശം 7,000) ആണ് വില. മൂന്ന് ജിബി റാം + 32 ജിബി സ്‌റ്റോറേജ് മോഡലിന് 799 യുവാന്‍ ( ഏകദേശം 8000 രൂപ ), നാല് ജിബി റാം 64 ജിബി സ്റ്റോറേജ് പതിപ്പിന് 999 യുവാന്‍ (ഏകദേശം 10000 രൂപ) എന്നിങ്ങനെയാണ് വില.

റെഡ്മി നോട്ട് 7 ന് ചൈനയില്‍ വില തുടങ്ങുന്നത് 999 യുവാനിലാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ 9999 രൂപയാണ് ഇതേ ഫോണിന് വില.



റെഡ്മി 7 സവിശേഷതകള്‍

6.26 ഇഞ്ച് എച്ച്ഡി പ്ലസ് ഡിസ്‌പ്ലേ, വാട്ടര്‍ ഡ്രോപ്പ് നോച്ച്, 19:9 അനുപാതത്തില്‍

ക്വാല്‍കോം സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 632 പ്രൊസസര്‍

2ജിബി/3ജിബി/4ജിബി റാം പതിപ്പുകളും 64 ജിബി വരെയുള്ള സ്റ്റോറേജ് പതിപ്പുകളും

12എംപി + 2എംപി ഡ്യുവല്‍ റിയര്‍ ക്യാമറ

8എംപി സെല്‍ഫി ക്യാമറ

4000എംഎഎച്ച് ബാറ്ററി

Content Highlights: REDMI 7 SMARTPHONE LAUNCGED IN CHINA ALONG WITH REDMI NOTE 7 PRO