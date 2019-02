ഓപ്പോ കെ വണ്‍ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ഡിസ്‌പ്ലേയ്ക്കടിയിലാണ് ഇതിലെ ഫിംഗര്‍ പ്രിന്റ് സ്‌കാനര്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഒക്ടോബറില്‍ ചൈനയിലാണ് ഫോണ്‍ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് വഴിയാണ് ഇന്ത്യയില്‍ ഓപ്പോ കെ വണ്‍ ഫോണിന്റെ വില്‍പ്പന. 16,990 രൂപ വിലയുള്ള നാല് ജിബി റാം, 64ജിബി പതിപ്പാണ് ഓപ്പോ അവതരിപ്പിച്ചത്.

ഫെബ്രുവരി 12 മുതല്‍ ഫോണ്‍ വാങ്ങാം. ഫ്‌ളിപ്പ്കാര്‍ട്ടില്‍ ഫോണിന് നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ നല്‍കുന്നുണ്ട്. 90 ശതമാനം ബൈ ബാക്ക് ഗാരന്റി സിറ്റി ബാങ്കില്‍ 10 ശതമാനം കാഷ്ബാക്കും ലഭിക്കും. പിയാനോ ബ്ലാക്ക്. ആസ്ട്രല്‍ ബ്ലൂ.

ഓപ്പോ കെ വണ്‍ സവിശേഷതകള്‍

2340 x 1080 പിക്‌സലിന്റെ 6.4 ഇഞ്ച് ഫുള്‍ എച്ച്ഡി പ്ലസ് ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഓപ്പോ കെ വണിനുള്ളത്. വാട്ടര്‍ ഡ്രോപ്പ് നോച്ച് നല്‍കിയിട്ടുള്ളതിനാല്‍ 91 ശതമാനം സ്‌ക്രീന്‍ ബോഡി അനുപാതം നല്‍കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ക്വാല്‍കോം സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 660 പ്രൊസസര്‍ ആണ് ഫോണിലുള്ള്. അഡ്രിനോ 512 ആണ് ജിപിയു.

നാല് ജിബി, 6ജിബി റാം പതിപ്പുകള്‍ ഫോണിനുണ്ട്. 64 ജിബി ആണ് ഇന്റേണല്‍ സ്‌റ്റോറേജ്. 256 ജിബി വരെയുള്ള മെമ്മറി കാര്‍ഡുകളും ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ, ഇന്ത്യയില്‍ നാല് ജിബി റാം പതിപ്പാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുക.

ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഓറിയോ 8.1 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കളര്‍ ഓഎസ് 5.2 യുഐ ആണ് ഫോണില്‍. 3600 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയാണിതിന്.

ഓപ്പോ കെവണിന്റെ ഡ്യുവല്‍ ക്യാമറയില്‍ 16 മെഗാപിക്‌സലിന്റെയും രണ്ട് മെഗാപിക്‌സലിന്റഖേയും സെന്‍സറുകളാണുള്ളത്. 25 മെഗാപിക്‌സലിന്റേതാണ് സെല്‍ഫി ക്യാമറ.

Content Highlights: oppo K1 With in screeen fingerprint scanner Launched in india