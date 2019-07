ലണ്ടന്‍: വിംബിള്‍ഡണ്ണിനിടെ റാഫേല്‍ നദാലിന്റെ നേരെ പന്ത് അടിച്ചത് മന:പൂര്‍വ്വമായിരുന്നെന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ താരം നിക്ക് കിര്‍ഗിയോസ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന രണ്ടാം റൗണ്ട് മത്സരത്തിനിടെയാണ് ഈ സംഭവം. നാല് സെറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടത്തില്‍ നദാല്‍ കിര്‍ഗിയോസിനെ കീഴടക്കിയിരുന്നു.

മത്സരത്തിനിടെ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ആ ഫോര്‍ഹാന്‍ഡ് ഷോട്ട് നദാലിന് നേരെ അടിച്ചത്. ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെയായിരുന്നു. മൂന്നാം സെറ്റിലെ എട്ടാം ഗെയിമിനിടെ ആയിരുന്നു ഇത്. നദാലിന്റെ നെഞ്ചില്‍ ആ ഷോട്ട് കൊള്ളണമെന്നായിരുന്നു അപ്പോള്‍ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഞാന്‍ അതിന് ക്ഷമയൊന്നും ചോദിക്കില്ല. നദാല്‍ എത്ര കിരീടങ്ങള്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടില്‍ എത്രത്തോളം പണമുണ്ട്? അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളോട് ഞാന്‍ എന്തായാലും ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല'. മത്സരശേഷം നടന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ കിര്‍ഗിയോസ് ചോദിച്ചു.

അതേസമയം ആ പന്ത് വരുന്നത് കണ്ട് തന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് അല്ല ആ സമയത്ത് ചിന്തിച്ചതെന്ന് നദാല്‍ പ്രതികരിച്ചു. അത് എനിക്ക് അപകടമുണ്ടാക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. പക്ഷേ ലൈന്‍ റഫറിക്കും കാണികള്‍ക്കും ആ ഷോട്ട് അപകടമുണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു. അവരുടെ ആരുടേയെങ്കിലും ശരീരത്തില്‍ ആ പന്ത് കൊള്ളുമോ എന്നായിരുന്നു എന്റെ പേടി.'നദാല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവില്‍ നദാലിനൊപ്പമായിരുന്നു വിജയം. ആദ്യ സെറ്റ് നദാല്‍ 6-3ന് നേടി. എന്നാല്‍ രണ്ടാം സെറ്റില്‍ കിര്‍ഗിയോസ് തിരിച്ചുവന്നു. 6-3ന് രണ്ടാം സെറ്റ് നേടി. എന്നാല്‍ കിര്‍ഗിയോസിന്റെ കനത്ത പോരാട്ടം മറികടന്ന് മൂന്നും നാലും സെറ്റ് നേടി നദാല്‍ മത്സരം സ്വന്തമാക്കി. 7-6നായിരുന്നു മൂന്നും നാലും സെറ്റിലെ വിജയം.

Entertainment from start to finish...@RafaelNadal outlasts Nick Kyrgios 6-3, 3-6, 7-6(5), 7-6(3) to progress to the third round for the 10th time#Wimbledon pic.twitter.com/FWjNvD8acK — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2019

When Centre Court met the underarm ace...



We all knew this was coming, didn’t we?#Wimbledon | @NickKyrgios pic.twitter.com/0gzovjH4bp — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2019

Content Highlights: Wimbledon 2019 deliberately hit Rafael Nadal with ball admits Nick Kyrgios