ബാസല്‍: ടെന്നീസ് ഇതിഹാസം റോജര്‍ ഫെഡറര്‍ക്ക് ആദരമര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ്. സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡിലെ ബാസല്‍ നഗരത്തിലെ ഒരു ട്രാമിന് ഫെഡററുടെ പേര് ചേര്‍ത്തുകൊണ്ടാണ് സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ് താരത്തെ ആദരിച്ചത്. ' ഫെഡറര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്' എന്നാണ് ട്രാമിന് പുതുതായി നല്‍കിയ പേര്.

ഫെഡറര്‍ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. തന്റെ പേരിലുള്ള ട്രാമിന് മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രവും താരം ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചു. ഈ വിലപ്പെട്ട ബഹുമതിയ്ക്ക് നന്ദിയുണ്ടെന്നും ചെറുപ്പത്തില്‍ ടെന്നീസ് പരിശീലനത്തിനായി എല്ലാ ദിവസവും ഈ റൂട്ടിലുള്ള ട്രാമിലാണ് സഞ്ചരിച്ചതെന്നും ഫെഡറര്‍ പറഞ്ഞു. ട്രാമിന് തന്റെ പേര് നല്‍കിയതില്‍ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും ഫെഡറര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Hopping aboard the Fedexpress!🚋🇨🇭Thank you for the incredible honor. It feels like just yesterday I was a boy getting to practice everyday on No.8 🙏🏼 Dangge Basel pic.twitter.com/F396FkIg1H