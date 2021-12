മെല്‍ബണ്‍: ടെന്നീസ് ഇതിഹാസം സെറീന വില്യംസ് അടുത്ത വര്‍ഷം നടക്കുന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണ്‍ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്ന് പിന്മാറി. ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് സെറീന മത്സരത്തില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നത്.

മുന്‍ ലോക ഒന്നാം നമ്പര്‍ താരമായ സെറീന 23 തവണ ഗ്രാന്‍ഡ്സ്ലാം കിരീടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വര്‍ഷം വിംബിള്‍ഡണില്‍ പങ്കെടുത്ത ശേഷം മറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്റുകളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ സെറീനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

പരിക്കുമൂലമാണ് താരത്തിന് ഈ സീസണ്‍ മുഴുവന്‍ നഷ്ടമായത്. കണങ്കാലിനേറ്റ പരിക്കാണ് താരത്തിന് വെല്ലുവിളിയായത്. പരിക്കില്‍ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ സെറീന പരിശീലനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

' എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലൊന്നാണ് മെല്‍ബണ്‍. അവിടെ കളിക്കാനായി ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ ശാരീരിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തി ഞാന്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണില്‍ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ്. ആരാധകരെയും മെല്‍ബണ്‍ നഗരത്തെയും കാണാന്‍ സാധിക്കാത്തതില്‍ സങ്കടമുണ്ട്.'- സെറീന പറഞ്ഞു.

2021-ല്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണിന്റെ സെമിയിലെത്തിയ സെറീന ആ വര്‍ഷം ചാമ്പ്യനായ നവോമി ഒസാക്കയോട് പരാജയപ്പെട്ട് പുറത്താകുകയായിരുന്നു. നിലവില്‍ ലോക റാങ്കിങ്ങില്‍ 41-ാം സ്ഥാനത്താണ് സെറീന.

ഏറ്റവുമധികം ഗ്രാന്‍ഡ് സ്ലാം കിരീടം നേടിയ വനിതാതാരം എന്ന ലോകറെക്കോഡിനൊപ്പമെത്താന്‍ സെറീന ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം. 24 കിരീടങ്ങളുള്ള മാര്‍ഗരറ്റ് കോര്‍ട്ടിന്റെ പേരിലാണ് ഈ റെക്കോഡ്. ഒരു കിരീടം കൂടി നേടിയാല്‍ സെറീനയ്ക്ക് ഈ റെക്കോഡിനൊപ്പമെത്താം.

Content Highlights: Serena Williams withdraws from Australian Open following advice from medical team