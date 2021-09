ഒസ്ട്രാവ: 2021-ലെ ആദ്യ ടെന്നീസ് കിരീടം നേടി ഇന്ത്യന്‍ താരം സാനിയ മിര്‍സ. ഒസ്ട്രാവ ഓപ്പണ്‍ വനിതാ ഡബിള്‍സില്‍ ചൈനീസ് താരം ഷുവായി സാങ്ങിനൊപ്പമാണ് സാനിയയുടെ കിരീടനേട്ടം. ഇന്ത്യന്‍ താരത്തിന്റെ കരിയറിലെ 43-ാം ഡബ്ല്യു.ടി.എ കിരീടമാണിത്.

ഫൈനലില്‍ രണ്ടാം സീഡായ ഇന്തോ-ചൈനീസ് ജോഡി മൂന്നാം സീഡായ അമേരിക്കയുടെ ക്രിസ്റ്റ്യന്‍-ന്യൂസീലന്റിന്റെ റൗട്ട്‌ലിഫെ സഖ്യത്തെ തോല്‍പ്പിച്ചു. നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകള്‍ക്കായിരുന്നു വിജയം. മത്സരം ഒരു മണിക്കൂറും നാല് മിനിറ്റും നീണ്ടുനിന്നു. സ്‌കോര്‍: 6-3,6-2.

ഈ സീസണില്‍ സാനിയ മിര്‍സയുടെ രണ്ടാം ഫൈനലാണിത്. നേരത്തെ ക്ലെവ്‌ലാന്റ് ലേഡീസ് ഓപ്പണില്‍ ഫൈനലിലെത്തിയിരുന്നു. അമേരിക്കന്‍ താരം ക്രിസ്റ്റ്യന്‍ മക്‌ഹെയ്ല്‍ ആയിരുന്നു അന്ന് ഡബിള്‍സ് പങ്കാളി.

