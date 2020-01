ഹൊബര്‍ട്ട്: ടെന്നീസ് കോര്‍ട്ടിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് ആഘോഷമാക്കി ഇന്ത്യന്‍ താരം സാനിയ മിര്‍സ.

ഹൊബര്‍ട്ട് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ടെന്നീസിന്റെ വനിതാ ഡബിള്‍സില്‍ സാനിയ -നദിയ കിച്ചനോക്ക് സഖ്യത്തിന് കിരീടം. ഫൈനലില്‍ ചൈനയുടെ സാങ് ഷുവായി- പെങ് ഷുവായി സഖ്യത്തെയാണ് ഇന്ത്യ- യുക്രൈന്‍ ജോഡി (6-4, 6-4) മറികടന്നത്.

Straight sets win 🤩



Nadiia Kichenok and @MirzaSania are your @HobartTennis Doubles Champions after defeating Peng/Zhang, 6-4, 6-4! pic.twitter.com/5rzrRbWcJp