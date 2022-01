മെല്‍ബണ്‍: ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണ്‍ മിക്‌സഡ് വിഭാഗം ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലില്‍ സാനിയ മിര്‍സ-രാജീവ് റാം സഖ്യത്തിന് തോല്‍വി. ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ജേസണ്‍ കുബ്ലര്‍-ജാമി ഫൗര്‍ലിസ് സഖ്യമാണ് ഇന്തോ-അമേരിക്കന്‍ ജോഡിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകള്‍ക്കാണ് സാനിയ-രാജീവ് സഖ്യത്തിന്റെ തോല്‍വി. സ്‌കോര്‍: 6-4, 7-6. ആദ്യ സെറ്റില്‍ ഫോം കണ്ടെത്താന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടിയ സാനിയ-രാജീവ് സഖ്യം രണ്ടാം സെറ്റില്‍ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. എന്നാല്‍ ടൈ ബ്രേക്കറിലൂടെ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ സഖ്യം മത്സരം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. 7-5 എന്ന സ്‌കോറിനാണ് ടൈബ്രേക്കര്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ടീം നേടിയത്.

