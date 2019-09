ന്യൂയോര്‍ക്ക്: അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്ന പോരാട്ടത്തിനൊടുവില്‍ റഷ്യന്‍ താരം ഡാനില്‍ മെദ്‌വെദേവിനെ കീഴടക്കി റാഫേല്‍ നഡാലിന് യു.എസ് ഓപ്പണ്‍ ടെന്നീസ് കിരീടം. നഡാലിന്റെ കരിയറിലെ 19-ാം ഗ്രാന്‍സ്ലാം കിരീടം കൂടിയാണിത്. ഇനി റോജര്‍ ഫെഡററുടെ 20 ഗ്രാന്‍സ്ലാമെന്ന നേട്ടത്തിനൊപ്പമെത്താന്‍ നഡാലിന് ഒരൊറ്റ കിരീടം കൂടി മതി.

ഗ്രാന്‍സ്ലാമിലെ ആദ്യ ഫൈനലെന്ന ആശങ്കകളില്ലാതെ ആയിരുന്നു റഷ്യന്‍ താരമായ മെദ്‌വെദേവ് രണ്ടാം സീഡായ നഡാലിന് മുന്നില്‍ കളിച്ചത്. അഞ്ചു സെറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലായിരുന്നു നഡാലിന്റെ കിരീടനേട്ടം. ആദ്യ രണ്ട് സെറ്റും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും മൂന്നാം സെറ്റില്‍ റഷ്യന്‍ താരം തിരിച്ചുവന്നു. 5-7ന് ആ സെറ്റ് നേടി. നാലാം സെറ്റും മെദ്‌വെദേവ് നേടി. എന്നാല്‍ നിര്‍ണായകമായ അഞ്ചാം സെറ്റ് സ്വന്തമാക്കി നഡാല്‍ 19-ാം കിരീടത്തില്‍ മുത്തമിട്ടു. സ്‌കോര്‍: 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4.

നാല് മണിക്കൂറും 50 മിനിറ്റും ഫൈനല്‍ പോരാട്ടം നീണ്ടു നിന്നു. മുപ്പതുകാരനായ ശേഷം നഡാലിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കിരീടമാണിത്. നൊവാക് ദ്യോക്കോവിച്ചിനേയും റോജര്‍ ഫെഡററേയും നേരിടാതെ ഫൈനലിലെത്തി നഡാല്‍ കിരീടം നേടുന്നത് മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ്. രണ്ടു വര്‍ഷം മുമ്പ് സെമി ഫൈനലില്‍ ജുവാന്‍ മാര്‍ട്ടിന്‍ ഡെല്‍ പോട്രോയേയും ഫൈനിലില്‍ കെവിന്‍ ആന്‍ഡേഴ്‌സണേയും കീഴടക്കി കിരീടം നേടിയിരുന്നു.

കിരീടത്തിന്റെ എണ്ണത്തില്‍ ഫെഡറര്‍ക്കും നഡാലിനും താഴെ ദ്യോക്കോവിച്ചാണുള്ളത്. ദ്യോകോയുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ 16 കിരീടങ്ങളുണ്ട്. 14 കിരീടവുമായി പീറ്റ് സാപ്രസ് നാലാമതാണ്.

