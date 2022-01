മെല്‍ബണ്‍: സ്‌പെയിനിന്റെ ഇതിഹാസ താരം റാഫേല്‍ നദാല്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണിന്റെ സെമിയില്‍. പുരുഷ വിഭാഗം സിംഗിള്‍സ് ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലില്‍ നദാല്‍ കാനഡയുടെ യുവതാരം ഡെന്നിസ് ഷാപ്പോവലോവിനെ കീഴടക്കി.

അഞ്ചുസെറ്റ് നീണ്ട ഉശിരന്‍ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് നദാല്‍ ഷാപ്പോവലോവിനെ മുട്ടുകുത്തിച്ചത്. സ്‌കോര്‍: 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3. ആറാം സീഡായ നദാലിനെ വിറപ്പിച്ചാണ് 14-ാം നമ്പര്‍ താരമായ ഷാപ്പോവലോവ് കീഴടങ്ങിയത്. പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ അലക്‌സാണ്ടര്‍ സ്വെരേവിനെ കീഴടക്കിയ അതേ പോരാട്ടവീര്യം നദാലിനെതിരേയും പുറത്തെടുക്കാന്‍ ഷാപ്പോവലോവിന് സാധിച്ചു.

ആദ്യ രണ്ട് സെറ്റ് അനായാസം നേടിയ നദാല്‍ വിജയമുറപ്പിക്കുമെന്ന് ഏവരും കണക്കുകൂട്ടി. എന്നാല്‍ അപ്രതീക്ഷിത മികവോടെ ഷാപ്പോവലോവ് തിരിച്ചടിച്ചു. മൂന്നാം സെറ്റും നാലാം സെറ്റും നേടി ഷാപ്പോവലോവ് തിരിച്ചടിച്ചതോടെ മത്സരം ആവേശക്കൊടുമുടിയിലായി. എന്നാല്‍ അവസാന സെറ്റില്‍ പരിചയസമ്പത്തിന്റെ ബലത്തില്‍ നദാല്‍ തകര്‍പ്പന്‍ കളി പുറത്തെടുത്തു. അഞ്ചാം സെറ്റും മത്സരവും സ്വന്തമാക്കി ടെന്നീസ് ഇതിഹാസം സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറി.

