പാരിസ്: പാരിസ് മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ടെന്നീസ് ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ സെമിയില്‍ സ്‌പെയ്‌നിന്റെ ലോക രണ്ടാം നമ്പര്‍ താരം റാഫേല്‍ നദാലിന് തോല്‍വി.

ജര്‍മനിയുടെ അലക്സാണ്ടര്‍ സവരേവാണ് നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകള്‍ക്ക് (4-6, 5-7) നദാലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഫൈനലില്‍ ഡാനില്‍ മെദ്‌വദേവാണ് സവരേവിന്റെ എതിരാളി.

ഇത് അഞ്ചാം തവണയാണ് പാരിസ് മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ടെന്നീസ് ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ സെമിയില്‍ തോറ്റ് നദാല്‍ പുറത്താകുന്നത്. സവരേവിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായ അഞ്ചാം ജയമാണിത്.

Content Highlights: Rafael Nadal crashes out of Paris Masters lost to Alexander Zverev