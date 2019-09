ന്യൂയോര്‍ക്ക്: യു.എസ് ഓപ്പണ്‍ ടെന്നീസില്‍ നിന്ന് നിലവിലെ ചാമ്പ്യനും ലോക ഒന്നാം നമ്പര്‍ താരവുമായ സെര്‍ബിയയുടെ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് പുറത്ത്. സ്വിസ് താരം സ്റ്റാന്‍ വാവ്‌റിങ്കയ്‌ക്കെതിരായ പ്രീക്വാര്‍ട്ടര്‍ മത്സരത്തിനിടെ ജോക്കാവിച്ച് പരിക്കേറ്റ് പിന്മാറുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ വാവ്‌റിങ്ക ക്വാര്‍ട്ടറിലെത്തി.

ആദ്യ രണ്ടു സെറ്റുകളും നഷ്ടമായി (6-4, 7-5, 2-1) മൂന്നാം സെറ്റിനിടെയാണ് താന്‍ പിന്മാറുന്നതായി ജോക്കോവിച്ച് അറിയിച്ചത്. ഇതോടെ കാണികള്‍ ജോക്കോവിച്ചിനെ കൂക്കിവിളിക്കുകയും ചെയ്തു.

തോളിനേറ്റ പരിക്കാണ് മൂന്നുതവണ ജേതാവായ ജോക്കോവിച്ചിന്റെ പിന്മാറ്റത്തിനു പിന്നിലെന്നാണ് വിവരം. 2006-നു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ജോക്കോവിച്ച് യു.എസ് ഓപ്പണിന്റെ സെമിഫൈനലിലെത്താതെ പുറത്താകുന്നത്.

അതേസമയം റോജര്‍ ഫെഡറര്‍ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ കടന്നു. ബെല്‍ജിയന്‍ താരം ഡേവിഡ് ഗോഫിനെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകള്‍ക്ക് (6-2, 6-2, 6-0) തോല്‍പ്പിച്ചായിരുന്നു ഫെഡററുടെ മുന്നേറ്റം. 15-ാം സീഡായ ഗോഫിന് ഫെഡറര്‍ക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്താനായില്ല.

Content Highlights: Novak Djokovic, Hampered by Injury, Is Out of the U.S. Open