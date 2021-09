ന്യൂയോര്‍ക്ക്: ടെന്നീസില്‍നിന്ന് ഒരു ഇടവേളയെടുക്കുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ജപ്പാന്റെ നവോമി ഒസാക്ക.

ശനിയാഴ്ച യു.എസ് ഓപ്പണിന്റെ മൂന്നാം റൗണ്ടില്‍ കാനഡയുടെ 18-കാരി ലെയ്‌ല ഫെര്‍ണാണ്ടസിനോട് തോറ്റ് പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ നടന്ന വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഒസാക്ക ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

യു.എസ് ഓപ്പണിലെ നിലവിലെ ജേതാവാണ് ഒസാക്ക. ലെയ്‌ല ഫെര്‍ണാണ്ടസിനെതിരേ മൂന്ന് സെറ്റുകള്‍ നീണ്ട പോരാട്ടത്തില്‍ 5-7, 7-6 (2), 6-4 എന്ന സ്‌കോറിനായിരുന്നു ഒസാക്കയുടെ തോല്‍വി.

മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ വര്‍ഷത്തെ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണില്‍ നിന്ന് പിന്മാറിയ ശേഷമുള്ള ഒസാക്കയുടെ ആദ്യ ഗ്രാന്‍ഡ്സ്ലാം ടൂര്‍ണമെന്റായിരുന്നു ഇത്.

Naomi Osaka expressed her frustration with some racket smashing as the second-set tiebreak got away from her #USOpen pic.twitter.com/eYLXgt6GXO