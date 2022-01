മെല്‍ബണ്‍: സ്‌പെയിനിന്റെ ഇതിഹാസതാരം റാഫേല്‍ നദാല്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണിന്റെ ഫൈനലില്‍. പുരുഷ വിഭാഗം സെമി ഫൈനലില്‍ നദാല്‍ ഇറ്റലിയുടെ മാത്തിയോ ബെറെട്ടിനിയെ കീഴടക്കി.

നാലുസെറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് നദാല്‍ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. സ്‌കോര്‍: 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. ടൂര്‍ണമെന്റിലെ ആറാം സീഡാണ് നദാല്‍. ബെറെട്ടിനി ഏഴാം സീഡാണ്. നദാലിന്റെ കരിയറിലെ 29-ാം ഗ്രാന്‍ഡ്സ്ലാം ഫൈനലാണിത്.

ആദ്യ രണ്ട് സെറ്റ് അനായാസം നേടി നദാല്‍ മത്സരം സ്വന്തമാക്കുമെന്ന് തോന്നിച്ചെങ്കിലും ഇറ്റാലിയന്‍ താരം തിരിച്ചടിച്ചു. മൂന്നാം സെറ്റ് 6-3 ന് സ്വന്തമാക്കി ബെറെട്ടിനി നദാലിന് ഭീഷണിയുയര്‍ത്തി. എന്നാല്‍ പരിചയ സമ്പത്തിന്റെ മികവില്‍ തിരിച്ചടിച്ച നദാല്‍ നാലാം സെറ്റില്‍ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. നദാലിന്റെ ഇടംകൈയ്യര്‍ സര്‍വുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ബെറെട്ടിന് പകച്ചു. വൈകാതെ സ്‌പെയിന്‍ ഇതിഹാസം ഫൈനലിലേക്ക് ടിക്കറ്റെടുത്തു.

ഫൈനലില്‍ സ്റ്റെഫാനോസ് സിറ്റ്‌സിപാസോ ഡാനില്‍ മെദ്വെദേവോ ആയിരിക്കും നദാലിന്റെ എതിരാളി. ഇക്കുറി സിംഗിള്‍സ് കിരീടം നേടാനായാല്‍ പുരുഷവിഭാഗത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗ്രാന്‍ഡ്സ്ലാം വിജയം എന്ന നേട്ടം നദാലിന് സ്വന്തമാകും. സ്വിസ് ഇതിഹാസം റോജര്‍ ഫെഡറര്‍, സെര്‍ബിയയുടെ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്, നദാല്‍ എന്നിവര്‍ 20 വീതം കിരീടവുമായി തുല്യനിലയിലാണിപ്പോള്‍.

