മെല്‍ബണ്‍: വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപനം നേരത്തെ ആയിപ്പോയെന്ന് ടെന്നീസ് താരം സാനിയ മിര്‍സ. ഈ സീസണിന് ശേഷം ടെന്നീസില്‍ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചതില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഖേദിക്കുന്നുവെന്നും സാനിയ വ്യക്തമാക്കി. മുന്‍കൂട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാല്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും അതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളതെന്നും താരം പറയുന്നു.

ഇത് കരിയറിലെ അവസാന സീസണ്‍ ആയതിനാല്‍ ടൂര്‍ണമെന്റിനെ സമീപിക്കുന്നതിലെ കാഴ്ച്ചപ്പാട് മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്റെ ചോദ്യത്തിന് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സാനിയ. ഇതേക്കുറിച്ച് തുടര്‍ച്ചയായി ചോദ്യങ്ങള്‍ വരുന്നത് താരത്തെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നത്. അതു പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു സാനിയയുടെ മറുപടി.

വിരമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. സത്യത്തില്‍ ആ പ്രഖ്യാപനം കുറച്ച് നേരത്തെ ആയിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോള്‍ അതില്‍ എനിക്ക് ഖേദമുണ്ട്. കാണുന്നവരെല്ലാം അതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ ചോദിക്കാനുള്ളത്.

ജയം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് എപ്പോഴും കളിക്കുന്നതെന്നും സീസണിലെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോള്‍ ചിന്തിക്കുന്നതെന്നും സാനിയ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സീസണ്‍ അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ എന്തു സംഭവിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്നും സാനിയ വ്യക്തമാക്കി.

ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണില്‍ വനിതാ ഡബിള്‍സില്‍ തോറ്റതിന് പിന്നാലെയാണ് സാനിയ വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇത് അവസാന സീസണ്‍ ആയിരിക്കുമെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മികസഡ് ഡബിള്‍സില്‍ രാജീവ് റാമിനൊപ്പം കളിച്ച സാനിയ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലില്‍ തോറ്റു പുറത്തായി. ഇതോടെ താരത്തിന്റെ ഈ സീസണിലെ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണ്‍ പ്രതീക്ഷകള്‍ അവസാനിച്ചു. ആതിഥേയരായ ഫൗളിസ്-കുബ്ലെര്‍ ജോഡിയോടാണ് സാനിയ-രാജീവ് റാം സഖ്യം തോറ്റത്. സ്‌കോര്‍:4-6,6-7.

Content Highlights: Made Retirement Announcement Too Soon says Sania Mirza