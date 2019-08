ന്യൂഡല്‍ഹി: പാകിസ്താനെതിരായ ഡേവിസ് കപ്പ് ടെന്നിസ് മത്സരത്തിന് നിഷ്പക്ഷ വേദി വേണമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ടീം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വേദിമാറ്റത്തിന് പകരം സുരക്ഷാനടപടികള്‍ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നു മാത്രം ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ടെന്നിസ് ഫെഡറേഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഓള്‍ ഇന്ത്യ ടെന്നിസ് അസോസിയേഷന്റെ നടപടിയില്‍ കളിക്കാര്‍ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

ഇസ്ലാമാബാദിന് പകരം ഒരു നിഷ്പക്ഷ വേദി അനുവദിക്കണമെന്ന് തങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ മഹേഷ് ഭൂപതി പറഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബര്‍ 14, 15 തിയ്യതികളിലാണ് ഇന്ത്യാ-പാക് മത്സരം. മത്സരത്തിന് ആവശ്യമായ വിസ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് ഓള്‍ ഇന്ത്യ ടെന്നിസ് അസോസിയേഷന്‍ അറിയിച്ചു.

ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക അധികാരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന 370-ാം അനുച്‌ഛേദം പിന്‍വലിച്ചശേഷം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ മത്സരം സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമൊന്നും കൈക്കൊള്ളാത്തതില്‍ ടെന്നിസ് അസോസിയേഷനിലെ ഒരു വിഭാഗം നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഒളിംപിക്‌സിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് ഇടപെടാനാവില്ലെങ്കിലും ഇത് കളിക്കാരുടെ സുരക്ഷയുടെ പ്രശ്‌നം കൂടിയാണ്. അത് ഉറപ്പാക്കേണ്ട ചുമതല സര്‍ക്കാരിനുണ്ട്. ടെന്നിസ് കളിക്കാര്‍ ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരല്ലെ? സര്‍ക്കാരിന് എങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതം അപകടത്തിലാക്കാനാവും-പേരു വെളിപ്പെടുത്താന്‍ തയ്യാറാവാത്ത ഒരു ടെന്നിസ് അസോസിയേഷന്‍ ഭാരവാഹി പറഞ്ഞു.

ഏഷ്യാ ഓഷ്യാനാ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് മത്സരം ഒരു ഉഭയകക്ഷി പരമ്പര അല്ലാത്തതിനാല്‍ ഡേവിസ് കപ്പ് മത്സരം മാറ്റിവയ്ക്കാന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ടെന്നിസ് ഫെഡറേഷന് കഴിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സ്‌പോര്‍ട്‌സ് മന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജു പറഞ്ഞു.

2017 മുതല്‍ പാകിസ്താന്‍ തങ്ങളുടെ അഞ്ച് ഹോം മത്സരങ്ങളില്‍ നാലും ഇസ്ലാമാബാദില്‍ തന്നെയാണ് കളിച്ചത്. ദക്ഷിണ കൊറിയ, തായ്‌ലന്‍ഡ്, ഉസ്ബക്കിസ്താന്‍, ഇറാന്‍ എന്നിവയാണ് കളിച്ചത്. 2017ല്‍ ഹോങ് കോങ് മാത്രമാണ് ഇസ്ലാമാബാദില്‍ കളിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചത്. ഇതുവഴി പാകിസ്താന് വാക്കോവര്‍ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 2016ലാണ് പാകിസ്താന്‍ അവസാനമായി ഒരു നിഷ്പക്ഷ വേദിയില്‍ കളിച്ചത്. കൊളംബോയില്‍ ചൈനയ്‌ക്കെതിരേയായിരുന്നു മത്സരം.

