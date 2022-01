മെല്‍ബണ്‍: നിലവിലെ യുഎസ് ഓപ്പണ്‍ ചാമ്പ്യന്‍ റഷ്യയുടെ ഡാനില്‍ മെദ്‌വദെവ് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണിന്റെ ഫൈനലില്‍.

വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന സെമിയില്‍ നാലു സെറ്റുകള്‍ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവില്‍ ഗ്രീസിന്റെ സ്‌റ്റെഫാനോസ് സിറ്റ്‌സിപാസിനെ തകര്‍ത്താണ് മെദ്‌വദെവിന്റെ ഫൈനല്‍ പ്രവേശനം.

25-കാരനായ മെദ്‌വദെവിന്റെ നാലാം ഗ്രാന്‍ഡ്സ്ലാം ഫൈനലാണിത്. താരത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ഗ്രാന്‍ഡ്സ്ലാം ഫൈനലും. റാഫേല്‍ നദാലാണ് ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ഫൈനലില്‍ മെദ്‌വദെവിന്റെ എതിരാളി.

The return of @DaniilMedwed 🇷🇺



The world No.2 is back in the #AusOpen men’s singles final, defeating Stefanos Tsitsipas 7-6(5) 4-6 6-4 6-1.



🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/wHpouY2PTk