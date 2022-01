മെല്‍ബണ്‍: ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണിന്റെ ഫൈനലില്‍ കടന്നതിനു പിന്നാലെ കണ്ണീരണിഞ്ഞ് സ്പാനിഷ് ടെന്നീസ് താരം റാഫേല്‍ നദാല്‍.

വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന സെമിയില്‍ ഇറ്റലിയുടെ ഏഴാം സീഡ് മാത്തിയോ ബെരെറ്റിനിയെ നാലു സെറ്റുകള്‍ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവില്‍ തകര്‍ത്താണ് നദാലിന്റെ ഫൈനല്‍ പ്രവേശനം.

താരത്തിന്റെ കരിയറിലെ ആറാം ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണ്‍ ഫൈനലാണിത്. കിരീടം നേടാനായാല്‍ 21-ാം ഗ്രാന്‍ഡ്സ്ലാം നേട്ടമെന്ന റെക്കോഡാണ് 35-കാരനായ നദാലിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. നിലവില്‍ റോജര്‍ ഫെഡറര്‍, നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം 20 ഗ്രാന്‍ഡ്സ്ലാം കിരീടങ്ങളാണ് നദാലിന്റെ പക്കലുള്ളത്.

What it means to be back in an #AusOpen final 💙@RafaelNadal • #AO2022 pic.twitter.com/OF29zQkF9i