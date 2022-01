മെല്‍ബണ്‍: ലോക ഒന്നാം നമ്പര്‍ താരം ആഷ്‌ലി ബാര്‍ട്ടി ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണ്‍ വനിതാ സിംഗിള്‍സ് ഫൈനലില്‍ കടന്നു.

വെറും ഒരു മണിക്കൂറും രണ്ട് മിനിറ്റും മാത്രം നീണ്ട മത്സരത്തില്‍ യുഎസ്എയുടെ മാഡിസണ്‍ കീസിനെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകള്‍ക്ക് തകര്‍ത്താണ് ബാര്‍ട്ടി തന്റെ ആദ്യ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണ്‍ ഫൈനലില്‍ കടന്നത്. സ്‌കോര്‍: 6-1, 6-3.

41 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ വനിതാ താരം ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണിന്റെ ഫൈനലില്‍ കടക്കുന്നത്. 1980-ല്‍ വെന്‍ഡി ടണ്‍ബുള്ളാണ് ബാര്‍ട്ടിക്ക് മുമ്പ് അവസാനമായി ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണ്‍ ഫൈനല്‍ കളിച്ച ഓസീസ് താരം.

Ash Barty becomes the 1st Australian woman to advance to the #AusOpen final since Wendy Turnbull in 1980.



Lost 10 points on serve vs. Madison Keys, 61 63,



The World No.1 has not lost a set en route, dropping just 21 games across six matches. Has been broken once. pic.twitter.com/Zn8r1UIz7v