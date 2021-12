ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ ഏകദിന ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍സിയെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങള്‍ ഇതുവരെ കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല. വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശര്‍മയും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം നേടിയിരുന്നു. രോഹിത് ശര്‍മയുമായി യാതൊരു പ്രശ്‌നമില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷമായി ഇതുതന്നെ പറഞ്ഞു മടത്തുവെന്നും കോലി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ മുന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ എംഎസ് ധോനി നടത്തിയ പഴയൊരു വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിന്റെ വീഡിയോ വീണ്ടും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുകയാണ്.

ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണര്‍ ശിഖര്‍ ധവാനും വിരാട് കോലിയും തമ്മില്‍ ഭിന്നതയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ധോനി നേരിട്ടത്. അതിന് തമാശ കലര്‍ത്തിയൊരു മറുപടിയാണ് ധോനി നല്‍കിയത്.

2014-ലെ ഇന്ത്യയുടെ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പര്യടനത്തിനിടെ ആയിരുന്നു സംഭവം. വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ കോലി-ധവാന്‍ പ്രശ്‌നത്തെ കുറിച്ച് ഒരാള്‍ ചോദിച്ചു.

അതു സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ധോനി നല്‍കിയ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്. 'അവര്‍ തമ്മില്‍ കടുത്ത ഭിന്നതയുണ്ടായിരുന്നു. വിരാട് കോലി കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ധവാനെ കുത്തി വീഴ്ത്തി. ധവാന്‍ പരിക്കില്‍ നിന്ന് മോചിതനായതോടെ അദ്ദേഹത്തെ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചു.' നര്‍മത്തില്‍ പൊതിഞ്ഞ ഈ മറുപടി കേട്ട് എല്ലാവരും ചിരിച്ചു.

'ഇതെല്ലാം കഥകള്‍ മാത്രമാണ്. ഇതു പ്രമേയമാക്കി മാര്‍വലോ വാര്‍ണര്‍ ബ്രദേഴ്‌സോ മികച്ച ഒരു സിനിമ പുറത്തിറക്കട്ടെ. ഇന്ത്യന്‍ ഡ്രസ്സിങ് റൂമിലെ ആരെങ്കിലുമാണ് ഇക്കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതെങ്കില്‍ അയാളുടെ പേര് എന്നോടു കൂടി പറയുക. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവന വളരെ മികച്ചതാണ്. സിനിമാ കമ്പനികള്‍ക്കു വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടത്. ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിങ് റൂമില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനമുണ്ടാകില്ല. കാരണം സത്യവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത്.' വീഡിയോയില്‍ ധോനി പറയുന്നു.

ഇനി വിരാട് കോലിയും ഇത്തരത്തിലാകും രോഹിതുമായുള്ള പ്രശ്‌നത്തില്‍ മറുപടി പറയുക എന്ന് ആരാധകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

This is how dhoni answered when someone asked is there a rift between Dhawan and kohli



Next time when someone asks kohli about Rohit , he should answer like this 🤣🤣#viratkholi pic.twitter.com/dBuoji6jqu