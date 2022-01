കേപ്ടൗണ്‍: ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന, ട്വന്റി-20 ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനത്തിന് പിന്നാലെ ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റന്‍സിയും ഒഴിഞ്ഞ വിരാട് കോലിക്ക് ടീമില്‍ പുതിയ തുടക്കം. നായകസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാരമൊഴിഞ്ഞ് കളിക്കാനിറങ്ങുന്ന കോലിയുടെ ഒരു പുതിയ ചിത്രം ഇപ്പോള്‍ ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വൈറലാകുകയാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കു മുമ്പുള്ള പരിശീലനത്തിനിടയില്‍ എടുത്തതാണിത്.

ക്യാപ്റ്റന്‍ കെഎല്‍ രാഹുലിന്റെ നിര്‍ദേശം കോലി ശ്രദ്ധയോടെ കേള്‍ക്കുന്നതാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. ബിസിസിഐ പങ്കുവെച്ച ചിത്രം ആരാധകര്‍ കൗതുകത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.

കോലിക്ക് പകരം രോഹിത് ശര്‍മയാണ് ഏകദിന ടീമിന്റെ പുതിയ ക്യാപ്റ്റന്‍. എന്നാല്‍ രോഹിത് പരിക്കേറ്റ് പിന്മാറിയതോടെ രാഹുലിനെ ക്യാപ്റ്റനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഏകദിന പരമ്പര ബുധനാഴ്ച്ച തുടങ്ങും.

