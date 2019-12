ഹൈദരാബാദ്: 2017-ലെ ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് പര്യടനത്തിനിടെ വിരാട് കോലിയുടെ വിക്കറ്റെടുത്ത ശേഷം വിന്‍ഡീസ് ബൗളര്‍ കെസറിക് വില്യംസ് തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ 'നോട്ട്ബുക്ക് സെലിബ്രേഷന്‍' പുറത്തെടുത്തിരുന്നു. അന്ന് പാവം വില്യംസ് കരുതിക്കാണില്ല 'ഒന്നും മറക്കുന്ന ആളല്ല' ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയെന്ന്.

അന്ന് ജമൈക്കയില്‍ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെയായിരുന്നു വില്യംസിന്റെ നോട്ട്ബുക്ക് സെലബ്രേഷന്‍. രണ്ടു വര്‍ഷം കാത്തിരുന്ന് അതിന് പലിശ സഹിതം കോലി വെള്ളിയാഴ്ച പകരം വീട്ടി. ഏറെ നാളുകള്‍ക്ക് ശേഷം ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവ് കോലി ആഘോഷമാക്കിയപ്പോള്‍ വിന്‍ഡീസ് ബൗളര്‍മാരെല്ലാം തന്നായി തല്ലു വാങ്ങി.

Don't Mess with @imVkohli He will sure return back what you give. He is mastered in that 👌💥#ViratKohli#KingKohlipic.twitter.com/r4F2Yds7EW