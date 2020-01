ഹാമില്‍ട്ടണ്‍: എല്ലാം കൈവിട്ടെന്ന ഘട്ടത്തില്‍ മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ അവസാന ഓവര്‍ മാജിക്ക്. പിന്നീട് സൂപ്പര്‍ ഓവറില്‍ അവസാന രണ്ടു പന്തില്‍ ജയിക്കാന്‍ 10 വേണമെന്നിരിക്കെ രണ്ടു പന്തും സിക്‌സറിന് പറത്തിയ രോഹിത് ശര്‍മയുടെ പ്രകടനം. ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ മൂന്നാം ട്വന്റി 20-യിലെ ഇന്ത്യന്‍ വിജയം ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി മതിമറന്ന് ആഘോഷിക്കാതിരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹാമില്‍ട്ടണില്‍ ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിനൊപ്പം തന്നെ ആരാധകര്‍ ഏറെ സന്തോഷിച്ച മറ്റൊരു കാര്യംകൂടി സംഭവിച്ചു. ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയും വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മയുമായിരുന്നു ഇതിലെ താരങ്ങള്‍.

ടിം സൗത്തിയുടെ അവസാന രണ്ടു പന്തിലും സിക്‌സറടിച്ച ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ച രോഹിത്തിനെ ഡഗ്ഔട്ടില്‍ നിന്ന് ഓടിവന്ന കോലി ആവേശത്തോടെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന കാഴ്ച ഇന്ത്യന്‍ ആരാധകരെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല സന്തോഷിപ്പിച്ചത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്താകലിനു ശേഷം പ്രചരിച്ച നിരവധി അഭ്യൂഹങ്ങളിലൊന്ന് കോലിയും രോഹിത്തും തമ്മില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്നതായിരുന്നു. ഇരുവരും പരസ്പരം വാക്കേറ്റത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടെന്ന തരത്തില്‍വരെയെത്തി കാര്യങ്ങള്‍.

അതിനു ശേഷം കളിക്കളത്തിലെ ഇരുവരുടെയും പെരുമാറ്റങ്ങള്‍ ആരാധകര്‍ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് കിവീസിനെതിരായ മൂന്നാം ട്വന്റി 20-യിലെ വിജയത്തിനു ശേഷമുള്ള ഇരുവരുടെയും ഈ പെരുമാറ്റം.

The content we deserve that BCCI doesn't show. Rohit - Virat 💓🇮🇳🏏 #NZvIND #NZvsIND #RohitSharma #ViratKohli pic.twitter.com/ebytmtbuN8