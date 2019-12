തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുനാളുകളായി ഇന്ത്യന്‍ യുവതാരം ഋഷഭ് പന്തിന് കഷ്ടകാലമാണ്. എം.എസ് ധോനിയുടെ പിന്‍ഗാമിയെന്ന ലേബലില്‍ ടീമിലെത്തിയ പന്തിന് പക്ഷേ അതിനോട് നീതി പുലര്‍ത്തുന്ന ഒരു പ്രകടനം ഈ അടുത്തകാലത്തൊന്നും പുറത്തെടുക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ബാറ്റിങ്ങിലും വിക്കറ്റിനു പിന്നിലും പലപ്പോഴും പിഴവുകള്‍ വരുത്തുന്ന പന്ത് ആരാധകരുടെ കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും വിധേയനാകുന്നുണ്ട്.

ഫോമിലല്ലാത്ത പന്തിനെ മാറ്റി മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് അവസരം നല്‍കണമെന്ന മുറവിളികള്‍ വിവിധ കോണുകളില്‍ നിന്നും ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീം വിന്‍ഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിനായി സഞ്ജുവിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടില്‍ തന്നെ എത്തുന്നത്. എന്നാല്‍ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ സഞ്ജു സാംസണ്‍ സ്വന്തം നാട്ടില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനുവേണ്ടി കളിക്കുന്നതുകാണാന്‍ കാത്തിരുന്ന ആരാധകര്‍ ടീം ലിസ്റ്റ്‌ പുറത്തുവന്നതോടെ നിരാശരായി. ആദ്യ മത്സരം ജയിച്ച ടീമിനെ തന്നെ നിലനിര്‍ത്താനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം.

ഇതിനെതിരേ തിരുവനന്തപുരത്തെ കാണികള്‍ കൂക്കിവിളികളോടെയാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഇലവനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ പേരുപറഞ്ഞപ്പോള്‍ സ്റ്റേഡിയം കൂക്കിവിളികളാല്‍ നിറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഗ്ലൗസ് നല്‍കാന്‍ വേണ്ടി സഞ്ജു മൈതാനത്തിറങ്ങിയപ്പോള്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നിറയെ ഹര്‍ഷാരവങ്ങള്‍ മുഴങ്ങുകയും ചെയ്തു.

Cheers from the crowd in Thiruvananthapuram reserved for their very own @IamSanjuSamson 😎😎 #TeamIndia #INDvWI @Paytm pic.twitter.com/8zJSQZ2LeR