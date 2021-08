ലോര്‍ഡ്സ്: ഇന്ത്യ - ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ നാലാം ദിനം കളിക്കളത്തില്‍ വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടി ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയും ഇംഗ്ലീഷ് പേസര്‍ ജെയിംസ് ആന്‍ഡേഴ്‌സണും.

രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ ഇന്ത്യ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ 17-ാം ഓവറിലായിരുന്നു സംഭവം. പൂജാരയ്‌ക്കെതിരേ ആ ഓവറിലെ നാലാം പന്തെറിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇരുവരും മൈതാനത്ത് വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയത്.

കോലിയോട് നേരത്തെ ആന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍ എന്തോ പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണ് കോലി താരത്തിനെതിരേ തിരിഞ്ഞത്.

പന്തെറിഞ്ഞ് തിരികെ വരികയായിരുന്ന ആന്‍ഡേഴ്‌സനോട് ''നീ വീണ്ടും എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണോ, ഇത് നിന്റെ വീട്ടുമുറ്റമല്ല'' എന്നായിരുന്നു കോലിയുടെ വാക്കുകള്‍. പിന്നാലെ ആന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍ ചിലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയയാണെന്നും പ്രായമായവര്‍ അങ്ങനെയാണെന്നും കൂടി കോലി പറഞ്ഞു. കോലിയുടെ വാക്കുകളെല്ലാം സ്റ്റമ്പ് മൈക്ക് ഒപ്പിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ അധികം വൈകാതെ സാം കറന്റെ പന്തില്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ക്ക് ക്യാച്ച് നല്‍കി കോലി പുറത്താകുകയും ചെയ്തു. 20 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് കോലിക്ക് നേടാനായത്.

