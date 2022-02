ഒരു അണ്ടര്‍ 19 ലോകകപ്പ് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ യുവതാരം ഡെവാള്‍ഡ് ബ്രെവിസ്.

ഇന്ത്യന്‍ താരം ശിഖര്‍ ധവാന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന 504 റണ്‍സിന്റെ റെക്കോഡാണ് ബ്രെവിസ് പഴങ്കഥയാക്കിയത്.

മുന്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ താരം എ ബി ഡിവില്ലിയേഴ്സുമായി ഷോട്ടുകള്‍ കളിക്കുന്നതിലും ശരീരഭാഷയിലും സാമ്യതകളുള്ള ബ്രെവിസ് 'ബേബി എ ബി' എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഇത്തവണത്തെ അണ്ടര്‍ 19 ലോകകപ്പില്‍ ആറ് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് രണ്ട് സെഞ്ചുറിയടക്കം 84.33 ശരാശരിയില്‍ 506 റണ്‍സാണ് ബ്രെവിസ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പില്‍ ഏഴ്, എട്ട് സ്ഥാനക്കാരെ നിര്‍ണയിക്കാനുള്ള ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ 130 പന്തില്‍ നിന്ന് ഏഴ് സിക്‌സും 11 ഫോറുമടക്കം 138 റണ്‍സെടുത്തതോടെയാണ് ബ്രെവിസ് റെക്കോഡ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.

