പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സര്‍ ബി.ബി.കെ. ദേവ് കോളേജിന്റെ അഭിമാനതാരങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട്ടുകാരായ മേഘയും അകന്യയും. പഞ്ചാബ് ഗുരുനാനാക്ക് ദേവ് സര്‍വകലാശാല ഫുട്‌ബോള്‍ ടീമില്‍ ഇടംപിടിച്ചാണ് ഇരുവരും ശ്രദ്ധനേടിയത്. ബി.ബി.കെ. ദേവ് കോളേജില്‍ രണ്ടാംവര്‍ഷ ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് അകന്യയും മേഘയും.

ചെന്നൈ അണ്ണാമല സര്‍വകലാശാലയില്‍ നടന്ന അഖിലേന്ത്യാ അന്തര്‍സര്‍വകലാശാലാ വനിതാ ഫുട്‌ബോള്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ഗുരുനാനാക്ക് മൂന്നാംസ്ഥാനം നേടി. പ്രതിരോധനിരക്കാരിയായ മേഘയും ഗോള്‍കീപ്പറായ അകന്യയും നിര്‍ണായക പ്രകടനമാണ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ കാഴ്ചവെച്ചത്.

സോണല്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ജേതാക്കളായാണ് ഗുരുനാനാക്ക് ടീം അഖിലേന്ത്യാ മത്സരത്തിന് യോഗ്യത നേടിയത്. വടകര എടച്ചേരി സ്വദേശിയാണ് മേഘ. കടത്തനാട് രാജാസ് സ്‌കൂള്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ അക്കാദമിയിലൂടെയാണ് ഫുട്‌ബോള്‍ ലോകത്ത് ചുവടുവെച്ചത്. അഞ്ചുവര്‍ഷം കേരളത്തിനായി ജൂനിയര്‍ നാഷണല്‍സ് കളിച്ചു. ദേശീയ സ്‌കൂള്‍ ഗെയിംസില്‍ മികച്ച ഡിഫന്‍ഡറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ബേപ്പൂര്‍ നടുവട്ടം സ്വദേശിയാണ് അകന്യ. നടക്കാവ് ഗേള്‍സ് സ്‌കൂളില്‍ ഫൗസിയ ടീച്ചറുടെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് അകന്യ വളര്‍ന്നത്. സ്‌കൂള്‍ നാഷണല്‍സില്‍ രണ്ടാംസ്ഥാനം നേടിയ കേരള ടീമില്‍ അംഗമായിരുന്നു. ഏപ്രിലില്‍ ബെംഗളുരൂവില്‍ നടക്കുന്ന ഖേലോ ഇന്ത്യാ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഗെയിമിലും ഗുരുനാനാക്കിനായി മത്സരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മേഘയും അകന്യയും. സി.ആര്‍.പി.എഫ്. പരിശീലകനായ കാസര്‍കോട് സ്വദേശി പി. ഉമേഷാണ് മലയാളിതാരങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവേശനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്.

