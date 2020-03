ലണ്ടന്‍: കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഫ്.എ കപ്പില്‍ ടോട്ടനവും നോര്‍വിച്ച് സിറ്റിയും തമ്മില്‍ നടന്ന മത്സരത്തിനു പിന്നാലെ നടന്നത് നാടകീയ സംഭവങ്ങള്‍. തന്റെ സഹോദരനെ അധിക്ഷേപിച്ച ആരാധകനെ നേരിടാന്‍ ടോട്ടനം താരം എറിക് ഡയര്‍ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയത് വിവാദമായി.

പെനാല്‍റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീണ്ട മത്സരത്തിനൊടുവിലായിരുന്നു ടോട്ടനത്തിന്റെ തോല്‍വി. ഇതോടെ ഗാലറിയിലെ ഒരു ആരാധകന്‍ എറിക്കിന്റെ സഹോദരന് നേരെ തിരിയുകയും മോശം വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ താരം ബാരിക്കേഡുകള്‍ ചാടിക്കടന്ന് ആരാധകനെ നേരിടാന്‍ ഗാലറിയിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റ് ആരാധകരും ചേര്‍ന്ന് താരത്തെ തടയുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാണ്.

Eric Dier apparently confronting a fan after the fan allegedly racially abused Gedson Fernandes.



