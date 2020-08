സംഭവബഹുലമാണ് എം.എസ് ധോനിയെന്ന ക്രിക്കറ്ററുടെ കരിയര്‍. പിഞ്ച് ഹിറ്ററായി തുടങ്ങി പിന്നീട് ഫിനിഷര്‍ റോളിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റി ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വസ്തനായ ബാറ്റ്‌സ്മാനായി ധോനി വളര്‍ന്നു. 2005-ല്‍ വിശാഖപട്ടണത്ത് പാകിസ്താനെതിരായ സെഞ്ചുറിയോടെ തന്റെ വരവറിയിച്ച ധോനി പിന്നീട് 2005-ല്‍ സിംബാബ്‌വെയ്‌ക്കെതിരേ 255 റണ്‍സെന്ന വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുകയായിരുന്ന ഇന്ത്യ അഞ്ചിന് 91 റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ തകര്‍ച്ചയെ നേരിട്ടപ്പോള്‍ 63 പന്തില്‍ 67 റണ്‍സുമായി തിളങ്ങി. അന്ന് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ച ധോനി തന്റെ ഫിനിഷിങ് മികവ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു.

91*, 2011 ഏപ്രിലില്‍ രണ്ട്, മുംബൈയില്‍ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരേ

ധോനിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഏകദിന ഇന്നിങ്‌സായി കണക്കാക്കുന്നത് 2011 ഏപ്രില്‍ രണ്ടിന് മുംബൈയില്‍ നടന്ന ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരേ പുറത്തെടുത്ത പ്രകടനമാണ്. ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലേക്ക് ധോനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ ഷോട്ടും നടന്നുകയറിയ ഇന്നിങ്‌സ്. 28 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യ ലോക കിരീടത്തില്‍ മുത്തമിട്ടതും ആ ഇന്നിങ്‌സോടെയാണ്. ആ ലോകകപ്പ് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ധോനിയുടെ ബാറ്റ് കാര്യമായ ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. ഫൈനലില്‍ ശ്രീലങ്ക ഉയര്‍ത്തിയ 275 റണ്‍സെന്ന വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരവെ ഇന്ത്യ മൂന്നിന് 114 റണ്‍സെന്ന നിലയിലേക്ക് വീണു. കളി എങ്ങോട്ടു വേണമെങ്കിലും തിരിയാമെന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് യുവ്‌രാജിന് പകരം ധോനി സ്വയം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് നാലാം നമ്പറിലെത്തുന്നത്. ഗംഭീറിനൊപ്പം സിംഗിളുകളിലൂടെയും ഡബിളുകളിലൂടെയും സ്‌കോര്‍ ബോര്‍ഡ് ചലിപ്പിച്ച ധോനി. ഗംഭീര്‍ പുറത്തായ ശേഷം ഇന്നിങ്‌സിന്റെ കടിഞ്ഞാണ്‍ ഏറ്റെടുത്തു. ഒടുവില്‍ 10 പന്തുകള്‍ ശേഷിക്കെ കുലശേഖരയെ വാംഖഡെയുടെ ഗാലറിയിലേക്ക് പറത്തി ധോനി ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചു. 79 പന്തില്‍ 91 റണ്‍സുമായി ധോനി പുറത്താകാതെ നിന്നു.

183* 2005 ഒക്ടോബര്‍ 31, ജയ്പുരില്‍ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരേ

2005-ല്‍ ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യന്‍ പര്യടനത്തിനെത്തുമ്പോള്‍ ധോനി ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ തന്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒക്ടോബര്‍ 31-ന് ജയ്പുരിലെ സവായ് മാന്‍സിങ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ഏകദിനമായിരുന്നു വേദി. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ലങ്ക കുമാര്‍ സംഗക്കാരയുടെ സെഞ്ചുറി മികവില്‍ നിശ്ചിത 50 ഓവറില്‍ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 298 റണ്‍സെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില്‍ തുടക്കത്തിലേ സച്ചിന്റെ വിക്കറ്റ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായി. വീണ്ടും ധോനി മൂന്നാം നമ്പറില്‍ ബാറ്റിങ്ങിനെത്തി. വന്നപാടേ ധോനി കത്തിക്കയറി. കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ ഒരറ്റത്ത് വിക്കറ്റുകള്‍ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊന്നും തന്നെ ധോനിയെ ബാധിച്ചില്ല. ഒടുവില്‍ 46-ാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തില്‍ ഇന്ത്യ വിജയറണ്‍ കുറിക്കുമ്പോഴും ധോനി പുറത്താകാതെ ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്നു. 145 പന്തുകളില്‍ നിന്ന് 15 ഫോറും 10 പടുകൂറ്റന്‍ സിക്‌സറും സഹിതം 183 റണ്‍സോടെ അദ്ദേഹം പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഏകദിനത്തില്‍ ഒരു വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ ഉയര്‍ന്ന സ്‌കോര്‍ എന്ന റെക്കോഡും ഈ മത്സരത്തില്‍ ധോനി സ്വന്തമാക്കി.

148, 2005 ഏപ്രില്‍ അഞ്ച്, വിശാഖപട്ടണം പാകിസ്താനെതിരേ

അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തില്‍ തന്നെ ആദ്യ പന്തില്‍ റണ്ണൗട്ട് 12, 7*, 3 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള മത്സരങ്ങളിലെ ധോനിയുടെ സ്‌കോറുകള്‍. പിഞ്ച് ഹിറ്ററെന്ന വേബലില്‍ ടീമിലെത്തിയ ധോനിക്ക് തന്റെ യാഥാര്‍ഥ കളി പുറത്തെടുക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല. എന്നാല്‍ 2005 ഏപ്രില്‍ അഞ്ചിന് പാകിസ്താനെതിരേ നടന്ന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ മാറിമറിഞ്ഞു. ധോനിയെ മൂന്നാം നമ്പറില്‍ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറക്കാന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ഗാംഗുലി തീരുമാനിച്ചു. സച്ചിന്‍ പുറത്തായതോടെ സെവാഗിന് കൂട്ടായി ധോനിയെത്തി. പിന്നീട് പാക് ബൗളര്‍മാര്‍ക്ക് ആര്‍ക്കും നിലംതൊടാന്‍ സാധിച്ചില്ല. ധോനിയും സെവാഗും മത്സരിച്ച് തകര്‍ത്തടിച്ചതോടെ ഇന്ത്യന്‍ സ്‌കോര്‍ കുതിച്ചു. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സെവാഗിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ധോനി അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കടന്നാക്രമണം തുടര്‍ന്നു. തന്റെ കന്നി ഏകദിന സെഞ്ചുറി കുറിച്ച താരം 123 പന്തുകള്‍ നേരിട്ട് നാലു സിക്‌സും 15 ബൗണ്ടറികളുമടക്കം 148 റണ്‍സെടുത്തു. ധോനിയുടെ മികവില്‍ 356 റണ്‍സെടുത്ത ഇന്ത്യ മത്സരത്തില്‍ 58 റണ്‍സിന്റെ ജയവും സ്വന്തമാക്കി.

113, 2012 ഡിസംബര്‍ 30, ചെന്നൈ, പാകിസ്താനെതിരേ

ടീം തകര്‍ച്ച നേരിടുന്ന ഘട്ടങ്ങളില്‍ ധോനി എങ്ങനെ താങ്ങാകുന്നു എന്നതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമായ ഇന്നിങ്‌സ്. ടോസ് നേടിയ പാകിസ്താന്‍ ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. പന്തുമായി ജുനൈദ് ഖാന്‍ ആഞ്ഞടിച്ചതോടെ ഇന്ത്യന്‍ നിര തകര്‍ന്നു. 9.4 ഓവറില്‍ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 29 റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ ഇന്ത്യ നാണക്കേടിന്റെ വക്കില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് ധോനി ക്രീസിലെത്തുന്നത്. ആദ്യം സുരേഷ് റെയ്‌നയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയ ധോനി പിന്നീട് ആര്‍. അശ്വിനൊപ്പവും ഇന്ത്യന്‍ ഇന്ന്ങ്‌സ് മുന്നോട്ടുനയിച്ചു. അഞ്ചിന് 29 റണ്‍സെന്ന നിലയിലായിരുന്ന ഇന്ത്യ ധോനിയുടെ മികവില്‍ നിശ്ചിത 50 ഓവറില്‍ ആറു വിക്കറ്റിന് 227 റണ്‍സെടുത്തു. 125 പന്തില്‍ നിന്ന് മൂന്നു സിക്‌സും ഏഴു ഫോറുമായി ധോനി പുറത്താകാതെ നിന്നു. മത്സരം ഇന്ത്യ ആറു വിക്കറ്റിന് തോറ്റെങ്കിലും ധോനിയുടെ ഇന്നിങ്‌സ് ഏറെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി.

