കാളികാവ്: വീറുംവാശിയും നിറഞ്ഞ മത്സരം കാണാനാണ് ഒന്‍പതാം ക്ലാസുകാരന്‍ ഫര്‍ഹാന്‍ ടിക്കറ്റെടുത്ത് കൂട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം മൈതാനത്തെത്തിയത്. എന്നാല്‍ ടീമിന്റെ ഗോള്‍വല കാക്കാനാണ് അവന് നിയോഗമുണ്ടായത്. മത്സരത്തില്‍ ഹീറോ ഓഫ് ദ മാച്ച് കൂടിയായ കാളികാവിലെ അഖിലേന്ത്യാതാരം മുഹമ്മദ് ഡാനിഷ് (ഡാനി) തനിക്കുകിട്ടിയ പുരസ്‌കാരം എതിര്‍ടീമിന്റെ രക്ഷകനായി അവതരിച്ച ഫര്‍ഹാന് കൈമാറി ആദരവ് അറിയിച്ചു.

മാളിയേക്കല്‍ ന്യൂക്ലാസിക് ഫുട്‌ബോള്‍ ടൂര്‍ണമെന്റിലാണ് ടീമിന്റെ മാനംകാക്കാന്‍ മിശിഹയായി ഒന്‍പതാംക്ലാസുകാരന്‍ ഫര്‍ഹാന്‍ രംഗത്തുവന്നത്. മത്സരം തുടങ്ങാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഗോള്‍കീപ്പര്‍ എത്തിയില്ല. ടിക്കറ്റെടുത്ത കളിക്കമ്പക്കാര്‍ ബഹളംവെച്ച് തുടങ്ങി. കളിമുടങ്ങുന്നത് ടീമിനുമാത്രമല്ല ടൂര്‍ണമെന്റ് കമ്മിറ്റിക്കും നാണക്കേടാണ്. മികച്ച കളിക്കാരെ ഇറക്കാനായി ലക്ഷങ്ങളാണ് ഓരോ പ്രദേശവും ചെലവിടുന്നത്.

ഗോള്‍വല കാക്കാനായി മുതിര്‍ന്ന പലരെയും സമീപിച്ചെങ്കിലും ഒരാളേയും കിട്ടാത്ത വേളയിലാണ് ഫര്‍ഹാന്റെ രംഗപ്രവേശനം. അഖിലേന്ത്യാടീമില്‍ കളിക്കുന്നവരാണ് എതിര്‍ടീമായ യുവ ആനവാരിയിലുള്ളത്. അവരുടെ വെടിയുണ്ട ഷോട്ടുകള്‍ അപകടകരമാകുമെന്ന് കൂട്ടുകാര്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയെങ്കിലും ഫര്‍ഹാന്‍ പിന്‍മാറിയില്ല. കളികാണാനെത്തിയ ഗോളിയെ കബളിപ്പിച്ച് ഗോളടിച്ചു കൂട്ടാമെന്ന എതിര്‍ടീമിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകളും തെറ്റിച്ച് ഫര്‍ഹാന്‍ മിന്നുംപ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു.

സഹകളിക്കാര്‍ക്ക് കൃത്യമായി പന്തെത്തിച്ച് തഴക്കംചെന്ന ഗോളിയെപ്പോലെ മികച്ചഫോമിലേക്ക് ഉയര്‍ന്നു. ഗ്രൗണ്ട് ഷോട്ടുകളും ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ടുകളുമെല്ലാം അതിഗംഭീരമായി ചെറുത്തു. എതിര്‍ടീമിനു വേണ്ടി കളിച്ച കാളികാവിലെ അഖിലേന്ത്യാതാരം മുഹമ്മദ് ഡാനിഷ് (ഡാനി) പലതവണ ശ്രമിച്ചു. ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയത് രണ്ടുതവണ മാത്രം. ഗോള്‍കീപ്പറുടെ ഉയരക്കുറവ് മുതലെടുത്താണ് ലക്ഷ്യംനേടാനായതെന്ന് ഡാനി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: The boy who came to watch the match played well opposition honoered with Hero of the Match trophy