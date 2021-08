ലീഡ്‌സ്: ഒടുവില്‍ വിരാട് കോലി ടോസ് ജയിച്ചു. സംശയം വേണ്ട സത്യമാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില്‍ ടോസ് ജയിച്ചപ്പോള്‍ കോലി പോലും ഒന്ന് അമ്പരന്നു. ഞാന്‍ ടോസ് ജയിക്കുകയോ?

ഇംഗ്ലണ്ട് മണ്ണില്‍ ഒരു ടെസ്റ്റില്‍ ഇതാദ്യമായാണ് ക്യാപ്റ്റന്‍ കോലി ഒരു ടോസ് വിജയിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കഴിഞ്ഞ എട്ടു ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിലും ടോസ് ഭാഗ്യം കോലിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരേ ചെന്നൈയില്‍ നടന്ന ടെസ്റ്റിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ടെസ്റ്റില്‍ കോലി ഒരു ടോസ് നേടുന്നത്.

Content Highlights: Surprised I have won the toss says Virat Kohli