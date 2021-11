ഗാലെ: നന്നായി ബാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ റണ്ണൗട്ടാകുന്നത് എന്ത് കഷ്ടമാണെന്ന രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡിന്റെ പരസ്യ ഡയലോഗ് നമുക്കെല്ലാവര്‍ക്കും സുരക്ഷിതമാണ്. എന്നാല്‍ നന്നായി ബാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ തീര്‍ത്തും നിര്‍ഭാഗ്യകരമായ രീതിയില്‍ ഹിറ്റ് വിക്കറ്റായാലോ? ആ നിരാശ എത്രത്തോളം വലുതായിരിക്കും.

അത്തരമൊരു നിര്‍ഭാഗ്യകരമായ പുറത്താകലിന്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെങ്ങും വൈറലാണ്. ശ്രീലങ്കന്‍ താരം ധനഞ്ജയ ഡിസില്‍വയാണ് ആ ഹതഭാഗ്യന്‍.

വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിലാണ് ധനഞ്ജയയുടെ നിര്‍ഭാഗ്യകരമായ പുറത്താകല്‍. 94 പന്തുകള്‍ നേരിട്ട് അഞ്ച് ബൗണ്ടറിയടക്കം 61 റണ്‍സെടുത്ത് നന്നായി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് 95-ാം പന്തില്‍ താരത്തിന് പിഴച്ചത്.

In the Sri Lanka v West Indies Test match, Dhananjaya de Silva was dismissed hit wicket. The Cricinfo description is one thing. The vision is even better. #SLvWI pic.twitter.com/PIFmBV3UUH