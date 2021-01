സിഡ്‌നി: ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ മൂന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ദിനം ഇന്ത്യയ്ക്കായി ബാറ്റിങ്ങില്‍ തിളങ്ങിയത് യുവതാരം ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലായിരുന്നു.

ടെസ്റ്റ് കരിയറിലെ കന്നി അര്‍ധ സെഞ്ചുറി കുറിച്ച ഗില്‍, രോഹിത് ശര്‍മയ്‌ക്കൊപ്പം ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റില്‍ 70 റണ്‍സും ചേര്‍ത്തിരുന്നു. 101 പന്തില്‍ നിന്ന് എട്ടു ബൗണ്ടറിയടക്കം 50 റണ്‍സെടുത്താണ് ഗില്‍ മടങ്ങിയത്.

സിഡ്‌നിയിലെ അര്‍ധ സെഞ്ചുറിയോടെ ഏഷ്യയ്ക്ക് പുറത്ത് അര്‍ധ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ നാലാമത്തെ ഇന്ത്യന്‍ താരമെന്ന നേട്ടവും ഗില്‍ സ്വന്തമാക്കി. 21 വയസുള്ളപ്പോഴാണ് ഗില്ലിന്റെ ഈ നേട്ടം.

1982-ല്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരേ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ നിലവിലെ ഇന്ത്യന്‍ ടീം പരിശീലകന്‍ രവി ശാസ്ത്രിയാണ് ഈ പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞയാള്‍.

മാധവ് ആപ്‌തെ (1952/53 വിന്‍ഡീസിനെതിരേ), പൃഥ്വി ഷാ (2019/20 - ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരേ) എന്നിവരാണ് ഈ പട്ടികയിലെ മറ്റ് താരങ്ങള്‍.

Content Highlights: Shubman Gill become 4th youngest Indian opener to score fifty outside Asia