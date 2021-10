ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്ത് ബൗളര്‍മാരുടെ പലവിധ പ്രകടനങ്ങള്‍ക്ക് നമ്മള്‍ സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട്. പേസും സ്വിങ്ങും ബാറ്റര്‍മാരെ നിഷ്പ്രഭരാക്കുന്ന കാഴ്ച പലപ്പോഴും ത്രസിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ വനിതാ ക്രിക്കറ്റില്‍ ഇത്തരമൊരു തകര്‍പ്പന്‍ പന്ത് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.

ഇന്ത്യന്‍ ബൗളര്‍ ശിഖ പാണ്ഡെയാണ് ഇതിലെ താരം. ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ വനിതാ ടീമിനെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിനിടെയാണ് ശിഖയുടെ കൈയില്‍ നിന്നുള്ള ആ മാന്ത്രിക പന്തിന്റെ പിറവി.

ഇന്ത്യ ഉയര്‍ത്തിയ 119 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്‍ന്ന് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയതായിരുന്നു ഓസീസ് വനിതകള്‍. രണ്ടാം പന്തില്‍ തന്നെ അലിസ്സ ഹീലിയെ പുറത്താക്കി ശിഖ ഞെട്ടിച്ചു. ഹീലിയുടെ വിക്കറ്റെടുക്കാന്‍ ശിഖ എറിഞ്ഞ പന്താണ് ഇപ്പോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നത്.

Unreeeeeeal! 😱 How far did that ball move? #AUSvIND pic.twitter.com/D3g7jqRXWK