തിരുവനന്തപുരം: ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് ഇതുവരെ ഫോമിലേക്കെത്തെനായിട്ടില്ല. ആദ്യ ടെസ്റ്റിലെ വിജയത്തിന് മങ്ങലേല്‍ക്കുന്നത് കൂടിയാണ് രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലെ തോല്‍വി. മികച്ച ഒരു ഓപ്പണിങ് ജോഡിയെ കണ്ടെത്താനാകാത്തതാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തലവേദനയാകുന്നത്. ഇതിന് സഹായവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശശി തരൂര്‍ എം.പി.

മെല്‍ബണില്‍ ഡിസംബര്‍ 26ന് തുടങ്ങുന്ന മൂന്നാം ടെസ്റ്റില്‍ പുതുമുഖ താരം മായങ്ക് അഗര്‍വാളും ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ആര്‍.അശ്വിനും ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് ശശി തരൂരിന്റെ നിര്‍ദേശം. തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് തരൂര്‍ അഭിപ്രായം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. ഇത് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകന്‍മാരും ട്രോളന്‍മാരും ഏറ്റെടുത്തതോടെ സംഗതി വൈറലായി.

സ്ഥിരം ഓപ്പണര്‍മാരായ ലോകേഷ് രാഹുലും മുരളി വിജയും രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളിലും പരാജയപ്പെടുകയും പകരക്കാരനാകേണ്ട പൃഥ്വി ഷായ്ക്ക് പരിക്ക് മൂലം പരമ്പര നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഓപ്പണര്‍മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീം പ്രതിസന്ധിയിലായത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ടീമിലുള്ള മായങ്ക് അഗര്‍വാളിനൊപ്പം അശ്വിനെ ഓപ്പണിങ്ങ് ഇറക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നാണ് തരൂരിന്റെ അഭിപ്രായം.

'ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ടെസ്റ്റില്‍ ഇന്ത്യ തോറ്റതിനേക്കാള്‍ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് പൃഥ്വി ഷായ്ക്ക് ഏറ്റ പരിക്കും പിന്‍മാറ്റവും. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ മായങ്ക് അഗര്‍വാളിനൊപ്പം അശ്വിനെ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്നതല്ലേ? ശാന്തമായി, പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയുള്ള കളിയാണ് അശ്വിന്റെ പ്രത്യേകത. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ മധ്യനിരയില്‍ ഒരു ബാറ്റ്‌സ്മാനോ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ക്കോ അധികമായി ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം'. ഇതായിരുന്നു തരൂരിന്റെ ട്വീറ്റ്.

ഇതിന് പിന്നാലെ തരൂരിന്റെ ഈ ട്വീറ്റിനെ പിന്തുണച്ചും പരിഹസിച്ചും നിരവധി പേര്‍ രംഗത്തുവന്നു. അശ്വിന്‍ ബാറ്റിങ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ പൂജാരയും രാഹുലും ബൗളിങ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് ഒരു ആരാധകന്റെ ട്രോള്‍. ഏതായാലും ഈ ട്വീറ്റ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചയായിക്കഴിഞ്ഞു.

