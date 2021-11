മുംബൈ: ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ ഇന്ന് ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ച ഒരു വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുകയാണ്.

രണ്ട് കുട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ജര്‍മന്‍ ഷെപ്പേര്‍ഡ് ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരു നായയുടെ വീഡിയോയാണ് സച്ചിന്‍ പങ്കുവെച്ചത്. പന്ത് പിടിക്കുന്നതില്‍ അപാരമായ കഴിവുള്ളയാള്‍ എന്ന് കുറിച്ചാണ് താരം വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു സുഹൃത്തില്‍ നിന്നാണ് തനിക്ക് ഈ വീഡിയോ കിട്ടിയതെന്നും സച്ചിന്‍ പറയുന്നു.

വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെയും ഫീല്‍ഡറുടെയും ഇരട്ട വേഷത്തില്‍ മികച്ച പ്രകടനമാണ് നായ നടത്തുന്നത്. വിക്കറ്റിനു പിന്നില്‍ പന്ത് പിടിക്കാനും ബാറ്റര്‍ അടിച്ച പന്ത് എടുത്തുകൊണ്ടുവരാനും വളരെ വേഗത്തില്‍ നായക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്.

Received this from a friend and I must say, those are some 'sharp' ball catching skills 😉



We've seen wicket-keepers, fielders and all-rounders in cricket, but what would you name this? 😄 pic.twitter.com/tKyFvmCn4v