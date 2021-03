പുണെ: ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ സ്ഥിരതയാര്‍ന്ന പ്രകടനത്തിന് നന്ദി, ഇന്ത്യന്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ ഋഷഭ് പന്ത് ഏകദിന ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ക്ക് പകരമാണ് രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ പന്തിനെ ടീമിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

2020 ജനുവരിക്ക് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് പന്ത് ഏകദിന ടീമില്‍ ഇടംപിടിക്കുന്നത്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ 437 ദിവസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷമാണ് ഒരു ഏകദിന മത്സരം കളിക്കാന്‍ പന്ത് ഒരുങ്ങുന്നത്.

ഒന്നാം ഏകദിനത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ അയ്യര്‍ക്ക് പരമ്പരയിലെ തുടര്‍ന്നുള്ള മത്സരങ്ങള്‍ നഷ്ടമാകും. ഫീല്‍ഡിങ്ങിനിടെ താരത്തിന്റെ ഇടതു തോളിന് പരിക്കേല്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ന്യൂസീലന്‍ഡ് പര്യടനത്തിനുള്ള ടീമില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും നിശ്ചിത ഒവര്‍ മത്സരങ്ങളില്‍ പുറത്തിരിക്കാനായിരുന്നു പന്തിന്റെ വിധി. കെ.എല്‍ രാഹുലായിരുന്നു പന്തിന് പകരം ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍. തുടര്‍ന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പര്യടനത്തിലെ ഏകദിന - ട്വന്റി 20 ടീമുകളിലേക്കും പന്തിനെ പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല. പന്തിന് പകരം മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസനാണ് പരമ്പരയില്‍ കളിച്ചത്.

Content Highlights: Rishabh Pant return for his first ODI since January 2020