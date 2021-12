സെഞ്ചൂറിയന്‍: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനിടെ അപൂര്‍വ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യന്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ഋഷഭ് പന്ത്.

ടെസ്റ്റില്‍ വിക്കറ്റിനു പിന്നില്‍ അതിവേഗം 100 ഇരകളെ തികയ്ക്കുന്ന താരമെന്ന റെക്കോഡാണ് പന്ത് സ്വന്തമാക്കിയത്. തന്റെ 26-ാം ടെസ്റ്റില്‍ നിന്നാണ് താരത്തിന്റെ ഈ നേട്ടം. മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ പന്തില്‍ ടെംബ ബവുമയുടെ ക്യാച്ചെടുത്തതിലൂടെയാണ് പന്ത് ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയത്.

92 ക്യാച്ചുകളും എട്ട് സ്റ്റമ്പിങ്ങുകളുമടക്കമാണ് പന്ത് വിക്കറ്റിനു പിന്നില്‍ സെഞ്ചുറി തികച്ചത്.

A century of dismissals for @RishabhPant17 from behind the stumps in whites👏👏



He becomes the fastest Indian wicket-keeper to achieve this feat.#SAvIND pic.twitter.com/6pHpfnLDO1