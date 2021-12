കറാച്ചി: കഴിഞ്ഞ ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയെ തോല്‍പ്പിച്ച് പാകിസ്താന്‍ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യക്കെതിരേ പാകിസ്താന്റെ ആദ്യ വിജയമായിരുന്നു അത്. സൂപ്പര്‍ 12-ലെ ആ തോല്‍വിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി പാകിസ്താനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഓപ്പണിങ് ജോഡിയായ ബാബര്‍ അസമിനേയും മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാനേയും അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു.

പത്തു വിക്കറ്റ് വിജയം പാക് ടീമിന് സമ്മാനിച്ച താരങ്ങളെ അവരുടെ അടുത്തെത്തിയാണ് കോലി അഭിനന്ദിച്ചത്. ഈ ചിത്രം ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അന്ന് ബാബര്‍ അസമിനോട് കോലി സംസാരിച്ചത് എന്താണ് എന്ന് അറിയാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ആകാംക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു.

വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരായ ട്വന്റി-20 പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി നടന്ന വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ ബാബര്‍ അസം ആ ചോദ്യം നേരിട്ടു. എന്താണ് അന്നു കോലി പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ പാക് ക്യാപ്റ്റനോട് ചോദിച്ചു. അതിന് ബാബറിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു- 'അതെ, അന്നു ഞങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അത് എന്താണെന്ന് പരസ്യമായി പറയാന്‍ പറ്റില്ല.'

നിലവില്‍ രോഹിത് ശര്‍മയാണ് ട്വന്റി-20യിലും ഏകദിനത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റന്‍. വിരാട് കോലി ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ മാത്രം ക്യാപ്റ്റനാണ്. ഡിസംബര്‍ 26 മുതല്‍ ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പരമ്പര തുടങ്ങും. മൂന്നു വീതം ടെസ്റ്റുകളും ഏകദിനങ്ങളുമാണ് പരമ്പരയിലുള്ളത്.

Content Highlights: Reporter Asks Babar Azam About His Chat With Virat Kohli During T20 World Cup