മുംബൈ: ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ ഇന്നിങ്‌സില്‍ 10 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി ചരിത്രമെഴുതിയ ന്യൂസീലന്‍ഡ് താരം അജാസ് പട്ടേലിന് ആര്‍. അശ്വിന്റെ സഹായം.

അശ്വിന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടര്‍ന്ന് അജാസ് പട്ടേലിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് 'വെരിഫൈഡ്' ആയി.

അജാസിന്റെ അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈഡ് ആക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അശ്വിന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം അജാസിന്റെ അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈഡ് ആകുകയായിരുന്നു.

Dear @verified , a ten wicket bag in an innings definitely deserves to be verified here! 😂 @AjazP