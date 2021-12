ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ കളിക്കാരെ മാത്രമല്ല ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഒന്നാകെ ഞെട്ടിച്ചാണ് 2014 ഡിസംബര്‍ 30-ന് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ മെല്‍ബണില്‍ വെച്ച് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ എം.എസ് ധോനി ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഇപ്പോഴിതാ ഇന്ത്യന്‍ ഡ്രസ്സിങ് റൂമിനെ ഒന്നാകെ ഞെട്ടിച്ച ധോനിയുടെ അന്നത്തെ പ്രഖ്യാപനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓര്‍മകള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് മുന്‍ പരിശീലകനായിരുന്ന രവി ശാസ്ത്രി. 2014-ല്‍ ടീമിന്റെ ഡയറക്ടറായി അന്ന് ഇന്ത്യന്‍ സംഘത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് സമനിലയില്‍ കലാശിച്ച മെല്‍ബണിലെ ബോക്‌സിങ് ഡേ ടെസ്റ്റിന് ശേഷം അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ധോനി വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ധോനിയുടെ തീരുമാനത്തെ കുറിച്ച് ആരും തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു. സ്റ്റാര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ചാനലിനോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ശാസ്ത്രി അന്നത്തെ സംഭവങ്ങള്‍ ഓര്‍ത്തെടുത്തത്.

വിരാട് കോലി ക്യാപ്റ്റന്‍സി ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് മനസിലാക്കിയിട്ടായിരുന്നു ധോനിയുടെ തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

''അദ്ദേഹത്തിന് (ധോനിക്ക്) അറിയാമായിരുന്നു അടുത്ത ലീഡര്‍ ആരാണെന്നുള്ളത്. ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഉചിതമായ സമയത്തിനായി ധോനി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം എത്രകാലം കൂടി എന്ന്‌ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. വൈറ്റ് ബോള്‍ കരിയറില്‍ കുറച്ച് കാലം കൂടി തുടരണമെന്ന് ധോനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും മതിയെന്ന് ശരീരം അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് മതി. രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.'' - ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.

താന്‍ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് മതിയാക്കുന്നുവെന്ന് ധോനി പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഡ്രസ്സിങ് റൂമിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ മുഖം തനിക്ക് ഓര്‍മയുണ്ടെന്നും എല്ലാവരും തന്നെ ഞെട്ടലിലായിരുന്നുവെന്നും ശാസ്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

''ടെസ്റ്റ് മതിയാക്കുന്നുവെന്ന് ധോനി പറഞ്ഞപ്പോള്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും അതൊരു ഞെട്ടലായിരുന്നു. വാസ്തവത്തില്‍ അദ്ദേഹം സാധാരണ പോലെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് തനിക്ക് കളിക്കാരുമായി സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. തീര്‍ച്ചയായുമെന്ന് ഞാന്‍ മറുപടിയും പറഞ്ഞു. കളിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമാകുമെന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതിയത്. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം വന്ന് താന്‍ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് മതിയാക്കുകയാണെന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഡ്രസ്സിങ് റൂമിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ മുഖങ്ങള്‍ ഞാന്‍ കണ്ടു. എല്ലാവരും ഞെട്ടലിലായിരുന്നു.'' - ശാസ്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

