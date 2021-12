ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ 1983 ലോകകപ്പ് വിജയം പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന സിനിമയായ 83 നാളെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുകയാണ്.

കബീര്‍ ഖാന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ കപില്‍ ദേവായി വേഷമിടുന്നത് ബോളിവുഡ് താരം രണ്‍വീര്‍ സിങ്ങാണ്. ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന്റെ പശ്വാത്തലത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യ ടുഡെയുടെ പ്രത്യേക പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത രണ്‍വീര്‍ താന്‍ കപില്‍ വേദിന്റെ ബൗളിങ് ആക്ഷന്‍ അനുകരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ കുറിച്ച് വാചാലനായി.

ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഓള്‍റൗണ്ടര്‍മാരില്‍ ഒരാളാണ് കപില്‍ ദേവ്. ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാര്‍ക്കും ബൗളര്‍മാര്‍ക്കും ഒരുപോലെ പേടിസ്വപ്‌നമായിരുന്നയാള്‍. കപിലിന്റെ ബൗളിങ് ആക്ഷനും തീര്‍ത്തും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. റണ്ണപ്പും പന്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ ആക്ഷനുമെല്ലാം ഒരാള്‍ക്ക് അനുകരിക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യം തന്നെയാണ്.

ഇതു തന്നെ രണ്‍വീറും സമ്മതിക്കുന്നു. നാലു മാസത്തോളം ദിവസവും നാലു മണിക്കൂറോളം നേരത്തെ പരിശീലനവും പിന്നീട് മൂന്ന് മാസത്തെ ഷൂട്ടിനിടയിലെ പരിശീലനവുമടക്കം ഏഴു മാസത്തോളം ദിവസേന മണിക്കൂറുകളോളമാണ് താന്‍ കപിലിന്റെ ബൗളിങ് ആക്ഷന്‍ പരിശീലിച്ചതെന്ന് രണ്‍വീര്‍ പറയുന്നു.

താനാണ് കപില്‍ ദേവിന്റെ വേഷം അഭിനയിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ എങ്ങനെയാണ് ആ ബൗളിങ് ആക്ഷന്‍ അനുകരിക്കുകയെന്നാണ് എല്ലാവരും ചോദിച്ചതെന്നും രണ്‍വീര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കറും ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

''അനുകരിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൗളിങ് ആക്ഷനാണ്. ഏഴു മാസത്തോളം ദിവസവും നാലു മണിക്കൂറോളമാണ് ഞാന്‍ ബൗള്‍ ചെയ്തിരുന്നത്. തുടക്കത്തില്‍ ഒന്നും ഒട്ടും ശരിയായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റേതായ ശൈലിയുണ്ടായിരുന്നു. സച്ചിന്‍, ഹാര്‍ദിക് തുടങ്ങി ഞാന്‍ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങള്‍ എങ്ങനെയാണ് ആ ആക്ഷന്‍ ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്.'' - രണ്‍വീര്‍ പറഞ്ഞു.

