വിജയവാഡ: രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരം നടക്കുന്ന മൈതാനത്ത് പാമ്പ് എത്തിയതോടെ കളിമുടങ്ങി.

രഞ്ജി ട്രോഫി ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ ആന്ധ്ര - വിദര്‍ഭ മത്സരത്തിനു മുമ്പായി താരങ്ങള്‍ മൈതാനത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടത്. വിജയവാഡയിലെ ഡേ. ഗോകരാജു ലിയാല ഗംഗാരാജു എ.സി.എ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു മത്സരം.

പാമ്പ് മൈതാനത്തുകൂടി നീങ്ങുന്ന വീഡിയോ ബി.സി.സി.ഐ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അധികം താമസിയാതെ മത്സരം പുനഃരാരംഭിക്കാനായി.

SNAKE STOPS PLAY! There was a visitor on the field to delay the start of the match.



