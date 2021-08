ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ ഹോക്കി ടീം ഗോള്‍കീപ്പറും മലയാളിയുമായ പി.ആര്‍ ശ്രീജേഷുമായി കുശലം പങ്കിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്ത്യയുടെ ഒളിമ്പിക് മെഡല്‍ ജേതാക്കള്‍ക്കായി സ്വന്തം വസതിയിലൊരുക്കിയ വിരുന്നിനിടെയായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും സൗഹൃദ സംഭാഷണം.

വെങ്കല മെഡല്‍ പോരാട്ടത്തില്‍ ജര്‍മനിയെ 5-4ന് തോല്‍പ്പിച്ചാണ് ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ 41 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യ ഒരു മെഡല്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്.

വിരുന്നിനിടെ ഇന്ത്യന്‍ ഹോക്കി സംഘത്തിനടുത്തെത്തിയ മോദി ടീമിനെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഇതിനിടെ നിങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ പഞ്ചാബി പഠിച്ചുകാണുമല്ലോ എന്നായിരുന്നു മോദി ശ്രീജേഷിനോട് ചോദിച്ചത്. ഇല്ല, ഇപ്പോള്‍ താനിവരെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു ശ്രീജേഷിന്റെ മറുപടി.

“Normally people remember us after wins, but you called us at a time when we did not make it too,” Hockey player PR Sreejesh thanks PM Modi#Olympics #Cheer4India pic.twitter.com/YuWIPdr26Z